¡Aracely Arámbula quiere recalentado con Eduardo Verástegui! ¿Él la acepta o le cierra la puerta en la cara?

Durante el reciente cumpleaños 52 de Eduardo Verástegui (21 de mayo), la presencia de Aracely Arámbula llamó poderosamente la atención, al lado de su ex, tras supuestos años de distancia.

Una persona allegada a él nos dice que, aunque ella le prodigaba sonrisas, miradas y mucha nostalgia noventera… él no halla cómo batearla: “A él le gustan jóvenes, pero es todo un caballero y no encuentra la forma de ‘abrir’ a ‘la Chule’”.

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Aracely Arámbula estaría detrás de su ex. / Instargram: @aracelyarámbula

¿Cómo inició la historia de amor de Aracely Arámbula y Eduardo Verástegui?

Los actores trabajaron juntos en la telenovela Soñadoras a finales de la década de los 90. En la ficción eran pareja, pero su amor traspasó la pantalla y tuvieron un romance en la vida real.

Su relación terminó tiempo después; sin embargo, nuestra fuente nos dijo que siguieron en contacto: “Han mantenido una amistad, aunque no se frecuentaban mucho, pero desde enero ella ‘no quita el dedo del renglón’”.

Nuestro informante confiesa que Aracely tiene casi 6 meses de hacerse presente cuando sabe que Eduardo está en México, ya que viven cerca: “Es una mujer madura, soltera, busca cualquier pretexto para visitarlo, le lleva detalles y le dice que está para él”.

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Eduardo y Aracely fueron novios a finales de los 90. / Fotos: Mezcalent, Archivo TVNotas y redes sociales

¿Cuál fue la reacción de Eduardo Verástegui a la insistencia de Aracely Arámbula?

Al principio, destaca la persona cercana a Verástegui, él lo tomó como un gran detalle: “Decía que ella seguía siendo la mujer tierna que conoció; pero conforme iban pasando los meses, le pareció extraño su comportamiento”.

De acuerdo con nuestra fuente, cuando el actor hace reuniones, ella llega de improviso: “A él le gusta reunirse con sus amigos, atiende sus negocios y Aracely aparece, le llena su sala y comedor con flores para que Eduardo se sienta a gusto, y checa que su casa esté impecable. Ella ya raya de ‘buena persona’”.

Esas actitudes, relata, empezaron a fastidiarlo. El actor ya habría externado con sus amistades la incómoda situación, comentó nuestra fuente: “Ella está demasiado pendiente de sus movimientos, pareciera que lo acosa. Aunque hace años fueron pareja, él no tiene la mínima intención de revivir la historia. Está enfocado en otras cosas, metido en su vida espiritual y proyectos”.

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Eduardo Verástegui estaría cansado de La Chule / Facebook: Eduardo Verástegui

¿Cómo ocurrió el reencuentro de Aracely Arámbula y Eduardo Verástegui en su cumpleños?

Aracely, según nos cuentan, se habría acomedido a organizar la fiesta de cumpleaños de Eduardo: “En la fiesta todos notamos la insistencia de ella hacia él, y cuando un amigo lo cuestionó sobre si volvería con ella, dijo que no, que sí quería formar una familia, tener hijos, pero con una jovencita”.

“Aracely quizá se siente sola y quiere revivir la pasión, porque mi cuate es muy buen amante, atractivo, famoso, con dinero y bien dotado, algo que quizá ella recuerde efusivamente, además de que tiene mucha solvencia económica”.

Se ha hablado de la orientación sexual del actor y se le llegó a involucrar sentimentalmente con Ricky Martin. Ante esto, la persona allegada a él mencionó: “Se han dicho muchas cosas, Eduardo es sumamente reservado en esos temas. Lo que sí puedo asegurar, es que al menos a Aracely Arámbula ni la topa”.

La actriz también se dejó ver cerca del actor Leonardo García, pero nos aseguran que entre ellos solo habría una amistad: “Se tienen buena estima como hermanos. Ella trabajó con su papá, don Andrés García, en Perfume de Gardenia, pero eso es todo. Leo está estable en una relación; a su novia la invitó Eduardo, pero no pudo acudir por compromisos en Guatemala”.

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Aracely Arambula con Eduardo Verástegui en su cumpleaños. / Fotos: Mezcalent, Archivo TVNotas y redes sociales

¿Quiénes han sido las parejas de Eduardo Verástegui, además de Aracely Arámbula?

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