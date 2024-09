Arath de la Torre y Mario Bezares reaccionan a pleito de Briggitte y Gala, ¿crisis en cuarto Mar?

La tensión dentro de ‘La casa de los famosos México’ 2024 ha vuelto a escalar, esta vez con un fuerte enfrentamiento entre Briggitte Bozzo y Gala Montes, integrantes del cuarto Mar. El conflicto se desató en la cocina del reality, bajo la mirada de compañeros como Mario Bezares, Karime, Agustín Fernández y Sian Chiong.

Este choque de personalidades ocurrió justo una semana después de la controvertida salida de Adrián Marcelo, un hecho que ya había generado tensión en la casa. En esta ocasión, la disputa comenzó cuando Gala, visiblemente cansada, pidió a sus compañeros que bajaran el volumen porque no podía dormir.

Lo que podría haber sido un comentario inocente, rápidamente derivó en burlas, con algunos participantes bromeando sobre la “vejez” de Gala por no aguantar las desveladas a sus 23 años.

Lo que empezó como una broma pronto se intensificó. Las actrices intercambiaron comentarios cada vez más hostiles hasta que Gala, visiblemente molesta, lanzó uvas congeladas a Briggitte y llegó a pegarle en la cara con unas tortillas. El momento dejó en claro que la convivencia en la casa se encuentra en una fase crítica, con las emociones a flor de piel.

Así fue el pleito de Gala con Briggitte

Gala: “Mira y eso que yo soy terca, pero Briggitte me gana”.



Briggitte: “Pero, al menos, yo no soy tan peleonera como otras”.



Gala: “Todavía que te estoy defendiendo, luego, luego a la yugular , todavía que te defiendo ”



” Briggitte: “Todo te emp.ut4…”.



Gala: ”Así es mi modo, así yo hablo. ¿Cuál es tu p.3d0…, pony de La Marquesa? (...) No voy a entrar en discusiones con un pony”. En ese momento, ambas actrices comenzaron a lanzarse uvas congeladas. Sin embargo, Mario Bezares pidió que no jugaran con la comida. Aunque la discusión continuó.



Briggitte: Pobre Arath le quitaste su aparato. ¿Qué te pasa? ¿Quién te crees, la reina del mundo?



Gala: "¿Qué te pasa? Estás como Adrián Marcelo. Ya, eh, estás como tu primo”.



Briggitte: Ah, no, cálmate. Estás mal, el que lo dice lo es. Mario Bezares les pidió que se calmaran, y poco a poco ambas actrices se tranquilizaron.

Arath y Mario Bezares reaccionan al pleito de Briggitte y Gala Montes

Después del acalorado enfrentamiento entre Briggitte Bozzo y Gala Montes, Mario Bezares decidió compartir lo sucedido con Arath de la Torre.

Al escuchar sobre la pelea, Arath mostró una gran preocupación por el ambiente dentro de ‘La casa de los famosos México'. Según él, el estrés de la recta final del reality podría estar afectando el comportamiento de las actrices y, potencialmente, de otros participantes.

“No me digas eso. Hay que hacer una junta güey. Ahora lo que viene es la tentación de los 4 millones de pesos y el dinero todo lo pudre. Hay que tener cuidado. Hay que entender que las cosas no son como siempre queremos y me gustaría que fueran como yo quisiera. Sería Dios, pero no se puede”, concluyó Arath, quien busca conciliar el ambiente en cuarto Mar.

