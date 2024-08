Ariadne Díaz confirma que se enojó con Marcus Ornellas ¡y lo dejó de seguir en redes sociales!

Luego de que crecieran los rumores de separación entre Ariadne Díaz y Marcus Ornellas, el actor habló en TVNotas sobre el tema y dijo que han tenido sus malas rachas, pero lo han podido solucionar con terapia.

Ahora fue Ariadne Díaz quien enfrentó los rumores que circulan sobre una supuesta ruptura, después de que la actriz dejara de seguir a Marcus Ornellas en Instagram. Esto a la par de que se sabe que la actriz está trabajando en una telenovela con su exnovio, José Ron.

Relajada, Ariadne abordó el tema con humor y confirmó que sí dejó de seguir al padre de su hijo en redes explicando sus razones.

Marcus Ornellas y Ariadne Díaz desataron rumores de separación / Instagram: @ariadne

¿Por qué dejó de seguir Ariadne Díaz a Marcus Ornellas en redes sociales?

“No, pues es que ya nos da risa (que digan que estamos separados), o sea, ¿sabes qué? Ya, voy a encontrar otra forma de cuando me enoje con Marcus de quitar mi enojo, porque lo he hablado abiertamente porque es algo que le causa mucha gracia, honestamente a mí también, pero cuando tenemos algún disgusto de algo, de: ‘Ay, ya no te quiero ver. Ya no quiero hablar contigo’… que últimamente ha sido mucho porque he estado (trabajando) en locación, lo dejo de seguir en redes”, comenzó a decir.

“¿Por qué? Porque el algoritmo todo el tiempo me lo está enseñando, porque obviamente todo el tiempo compartimos cosas, ¿No? Y digo, ¡Ay! ¡Ahorita me cae gordo. Ahorita no lo quiero ver! Lo he dicho en mis redes, así de, normalicemos el dejar de seguir a nuestros novios o maridos cuando nos caen gordos, que ya después los vuelves a seguir”, dijo divertida.

La actriz dijo que además la especulación coincidió con el tiempo que su pareja estaba fuera debido a un viaje de trabajo y los rumores fueron más fuertes. “Justamente coincidió en que pasaron dos semanas que él estaba afuera. Lo dejo de seguir. Regresa el sábado pasado, y me dice: ‘¿Ya viste que sacaron que estábamos separados?’. Y yo: ‘¡Ay no! Ya no voy a andar jugando con eso. Ya no te voy a dejar de seguir, mi amor’”.

En otra entrevista con el programa ‘Hoy’ la actriz resaltó: “Oye, las bases de nuestra relación están cimentadas en algo más sólido que si nos seguimos o no en redes”.

Los rumores se desataron porque Ariadne dejó de seguir a Marcus en redes / Instagram: @ariadne

José Ron y Ariadne Díaz de nuevo juntos ¿tiene algo que ver con los rumores de separación?

Sobre José Ron, Ariadne dijo que lamentaba que haya salido “embarrado” en los rumores solo por ser su expareja y ahora compañero de trabajo, pero dejó claro que él ya está en su pasado. “Te digo que es que no había llegado yo hasta ese nivel de información (risas). Me están enterando ahorita. No, yo a Ron lo quiero muchísimo, pero ya es historia. De verdad, lo veo como un amigo”, aseguró justo en medio de las celebraciones por el cumpleaños del actor en las grabaciones de ‘Papás por conveniencia’.

Además, Ariadne añadió que tanto ella como Marcus confían el uno en el otro y apoyan sus respectivos proyectos profesionales, por lo que ella compartió con él que José Ron sería su pareja protagónica antes de aceptar el papel y saber si estaba de acuerdo, por lo que él lo tomó muy bien y aunque sabía que en la prensa generaría revuelo, también le expresó que habría rating. Entonces no se preocupara por ello. “Chicas, chicos, tengan novios que confíen en ustedes, que los apoyen y que les echen porras en esta vida porque sino está bien complicado”.

Finalmente, la actriz confirmó lo que Marcus compartió a TVNotas sobre la terapia de pareja que han tomado para sobreponerse a los problemas y dijo: “Sí, sí, y lo hemos hecho, cada uno por su lado y juntos y todo, por supuesto. Tenemos nueve años juntos, y creo que es imprescindible. Todos tendríamos que tomarla por lo menos de vez en cuando”, concluyó.

