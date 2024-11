Arlette Pacheco: De ‘Las hijas de la señora García’ a su trabajo en la ANDI y su vida familiar; ¿enamorada?

Arlette Pacheco y su papel en ‘Las hijas de la señora García’

Arlette Pacheco, quien da vida a “Gloria” en la telenovela ‘Las hijas de la Sra. García’ por Las estrellas, también es primera vocal en la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI). En entrevista para TVNotas, la actriz nos cuenta cómo disfruta esta etapa de su vida con sus hijas: Carla y Nicole Vale.

Arlette Pacheco es Gloria en la telenovela ‘Las hijas de la señora García’ / Luis Pérez / TVNotas

“Estoy muy feliz. Es mi séptima telenovela con ‘el Güero’ Castro a lo largo de los años. Es una gran historia y un equipo bien padre: el elenco, la dirección, producción y todo. Mi personaje se llama ‘Gloria’. Soy el ama de llaves y tengo un secreto muy importante”.

María Sorté y Arlette Pacheco, Las hijas de la señora García, telenovela Televisa 2024 / LUIS PEREZ / TVNotas

Arlette Pacheco y su trabajo en la ANDI

Arlette Pacheco también está muy involucrada en su trabajo en la ANDI, donde se están haciendo cosas muy importantes para beneficio de todos los socios.

“Somos un equipo grande, comandado por José Elías Moreno. Entre el Consejo y el Comité de vigilancia ahí estamos todos. Cuando uno está en telenovela, los otros se quedan a cargo y viceversa. Es un trabajo muy interesante”, aseguró Pacheco.

Arlette Pacheco / Francisco Mancera / TVNotas

La relación de la actriz con sus hijas: Carla y Nicole Vale

En cuanto a su relación con sus hijas, fruto de su relación con Raúl Vale, Arlette dijo para TVNotas:

“Tengo una relación muy buena con mis hijas, las amo y ellas a mí. Siempre están al pendiente de todo lo mío. Carla vive en Canadá. Está casada y ya tengo una nieta. No las veo tan seguido, pero acaba de estar aquí una semana y disfruté mucho a mi familia. Ahora nos veremos en la Navidad”.

“Voy o vienen. Tratamos de disfrutarnos lo más posible a pesar de la distancia. He ido muchas veces a Canadá. También allá vive mi hermana con su familia. Ya son más los que están allá que los que estamos acá. De hecho, estoy aprendiendo francés desde hace dos años porque como ellos viven en Montreal, pues para cuando voy. Inglés sí hablo”.

Arlette Pacheco y sus hijas, Carla y Nicole Vale / @arlettepacheco18

En cuanto a si Arlette Pacheco viviría en Canadá, nos dijo: “Por el clima está difícil, pero por el gusto de estar con mi hija y como están las cosas en el país, la inseguridad, sí me iría a vivir eventualmente”.

“Mi hija Nicole va a grabar la cuarta temporada de ‘Tal para cual’, le viene una telenovela y está muy bien. Ahora es ella la que me da consejos a mí. Yo ya les di todos los consejos que les tenía que dar y un día me dijo una de ellas: ‘Mami lo que nos enseñaste, ya nos lo enseñaste’”.

Elenco del programa Tal para cual sentados en una sala / TVNotas

“Ahora ya de adultas es más fácil que ellas te den consejos que uno a ellas. Me ayudan mucho sobre todo con la parte de la tecnología, redes sociales e Internet. Me dicen: ‘Ten cuidado con esto’, ‘Estos son hackers’ y ‘No le piques a ninguna liga’. Todas esas cosas que los chavos son más pilas que uno”.

Arlette Pacheco se sumó a la iniciativa SimiMETI de Víctor González Dr. Simi / @AlexIsunza / TVNotas

Arlette Pacheco: ¡Lista para el amor!, tras la muerte de su novio por Covid hace cuatro años

“No me hace falta nada, que siempre tenga salud y que mi familia esté bien. A lo mejor un galán, no tengo urgencia. Siempre tengo pretendientes, pero con los años se vuelve uno más exigente y no agarras cualquier cosa. No tengo un hombre ideal, pero uno sabe qué quiere y un montón de cosas que no quieres (risas)”.

“No tengo problemas de que me sienta sola o tenga vacíos. Tengo mucho qué hacer, trabajo y muchas cosas en mi vida. Me gusta estar enamorada y en pareja, pero en este instante no es algo que me quite el sueño”.

Arlette Pacheco se casó con Raúl Vale, pero terminó engañada / Redes sociales

“Estoy soltera desde diciembre del 2020 que se murió mi novio de Covid. No era figura pública y era mayor que yo. No se trata de andar con quien sea y de salir para que vean que tienes a alguien. Se trata de que te aporte algo, y sí he salido con pretendientes, pero ninguno me ha llenado el corazón”.

“No andaría con un chavito porque tienes que tener un proyecto de vida. Cuando anduve con alguien menor, no me arrepiento, pero casi toda la vida anduve con alguien mayor y nadie me lo cuestionó. Raúl (Vale) me llevaba muchos años y tuve otros novios mayores y nadie me preguntó de la diferencia de edad, pero cuando fui la mayor, ahí sí fue un tema”.