La puesta en escena “Perfume de Gardenias” se prepara para levantar el telón nuevamente, y esta vez promete un elenco de lujo que aspira a convertirse en la favorita del público, desafiando incluso a la producción de Juan Osorio, “Aventurera”.

Aunque ya se ha anunciado parte del elenco de la obra, con nombres como Irina Baeva, Olga Breeskin, Salvador Sánchez, Daniel Elbittar, Emmanuel Palomares, Nicola Porcella y ‘Coco’ Máxima, aún falta por confirmar quién interpretará a Gardenia, la protagonista. Fuertes rumores sugieren que podría ser Aracely Arámbula y Arturo Carmona, su ex es quien brinda detalles sobre su posible participación.

Arturo Carmona expresa su deseo de contar con Aracely Arámbula en “Perfume de Gardenia”

“Hay mucha especulación, parte del elenco, en cuanto a personajes importantes. Sin menospreciar alguno, la imagen de Gardenia es muy importante porque esta pintado para Aracely Arámbula” Arturo Carmona

Sin embargo, no descarta la posibilidad de que otra colega pueda interpretar el papel: “Con esto no quiero decir que sea imposible que otra compañera lo pueda hacer, pero hasta ahora el productor no lo ha decidido”.

También habló de su relación con la actriz, recordando que su amor, aunque breve, en 2011, dejó solo buenos recuerdos.

“Todo lo recuerdo de manera respetuosa y maravillosa; siempre lo mejor de todos los compañeros y de ella, que es una gran mujer y una gran mamá. Sería muy bueno que estuviera. No sabemos todavía, solo el productor está al tanto de esa negociación, pero siempre atesoro los mejores recuerdos.” Arturo Carmona

¿Cuál es la trama de ‘Perfume de Gardenia’?

‘Perfume de Gardenia’ es una obra teatral escrita por Francisco Oyanguren, basada en la célebre canción del mismo título compuesta por la Única Internacional Sonora Santanera.

La trama gira en torno a Gardenia Peralta, una joven talentosa cuyos sueños se ven obstaculizados por su malvada tía, Sonia Robles. Ambientada en México, la obra, estrenada en 2010, ha contado con destacadas actuaciones de figuras como María Victoria, Yolanda Montes ‘Tongolele’, Eric del Castillo, Julio Alemán, Ninel Conde, David Zepeda, Niurka, Sabine Moussier, Mariana Seoane, Dulce, Elizabeth Álvarez, Jorge Salinas, entre otros. Además, la música de la Única Internacional Sonora Santanera complementa la atmósfera de la obra.

