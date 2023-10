Aseguran que que Jeni de la Vega, prometida de Eleazar Gómez está embarazada

A mediados de septiembre, Eleazar Gomez y la influencer, Jeni de la Vega anunciaron su compromiso. Sin duda la noticia generó polémica debido al pasado del actor, que se casará con la ex de Peso Pluma en marzo de 2024.

Recordemos que la cantante peruana, Tefi Valenzuela denunció al actor que fue detenido por violencia doméstica en noviembre de 2020. Eleazar salió de prisión en marzo de 2021. La agresión ocurrió despues después de una cena romántica en la que Eleazar le pidió matrimonio y ambos tuvieran una fuerte pelea que terminó en los golpes.

Ante todo este escenario, Jeni de la Vega aclaró al programa Chisme no like, que ella no tiene un problema con el pasado de Eleazar, pues actualmente no ha vivido ningún tipo de violencia por parte del actor y se considera una mujer con los límites claros para no vivir ningún tipo de maltrato.

Luego de cenar Eleazar y Jeni aprovecharon que la noche era joven y se fueron a un antro, donde dieron rienda suelta a lo que sienten. Pues se dieron tremendo beso, por lo que será que ya esta relación ya se cuajó. / Isunza y Mancera

Este miércoles, el comunicador Alex Kaffie compartió en su cuenta de X (antes Twitter), que la influencer y ex de Peso Pluma está embarazada.

Alex Kaffie comparte que Jeni De la Vega está embarazada / X:@kaffievillano

El comunicador compartió que la información era de Liz López, quien fuera jefa de información del programa Suelta la sopa y que trabajó para el programa La cuchara de Fabián Lavalle.

Cabe mencionar que a Jeni de la Vega ya se le cuestionó si es verdad el rumor de que está embarazada. Ante la pregunta, la influencer de 29 años, se ríe y responde sin negar esta información.

“Este, solo les puedo decir es que el próximo año va haber muchas sorpresas. Lo que está pasando en mi relación son cosas muy bonitas. Me siento muy contenta, muy feliz, muy realizada. No puedo decir nada, pero muchas sorpresas vienen en camino”, dijo al canal de YouTube ¡Qué buen chisme!.