Aseguran que Ryan Gosling y Eva Mendes están viviendo vidas “separadas”

La noche de los Óscar fue una montaña rusa de emociones para Ryan Gosling, pero su esposa, Eva Mendes, brilló por su ausencia. Mientras Ryan recibía elogios por su destacada actuación en Barbie, Eva no estaba a su lado para compartir el triunfo. ¿Qué pasa entre la pareja dorada de Hollywood?

Una fuente cercana a la pareja reveló a un medio internacional, que detrás de las sonrisas en la alfombra roja, Ryan y Eva están lidiando con celos y peleas, especialmente sobre el futuro de su familia. Desde que Eva se retiró de la actuación en 2012 para dedicarse a ser madre y esposa, ha visto cómo la carrera de Ryan despega mientras la suya se estanca. Esto ha generado resentimientos y tensiones en la relación.

Ryan Gosling y Margot Robbie

Revelan crisis de pareja entre Ryan Gosling y Eva Mendes

“No ha sido fácil para ella ser la cuidadora principal mientras Ryan persigue tantos papeles en la actuación”, explica la fuente. “Adora ser madre y apoyar a Ryan, pero eso no significa que no sea difícil a veces”.

A pesar de su amor por la maternidad y su apoyo incondicional a Ryan, Eva enfrenta la dura realidad de ser la principal cuidadora mientras su esposo se sumerge en sus múltiples proyectos cinematográficos. La reciente separación de seis meses mientras Ryan filmaba en Australia solo aumentó los sentimientos de soledad y celos de Eva, dejándola preguntándose si su relación está en peligro.

Según la fuente, Ryan establece la dinámica en la relación: “Puede que no parezca obvio, pero él es muy dominante y dicta cómo viven su vida pública. Insiste en mantener su imagen ultraprivada, y desde el principio fue él quien decidió que no saldrían juntos en público”.

Eva Mendes con expresión aburrida / Instagram: @evamendes

Además la fuente reveló que Ryan es más temperamental y serio de lo que muchos podrían imaginar: “Vivió en su propia casa, separado de Eva, hasta que tuvieron su primer hijo. Eso muestra un poco su verdadera personalidad”, dice la fuente que afirma que la relación no va nada bien.

Historia de amor entre Ryan Gosling y Eva Mendes

Su historia comenzó en el set de la película ‘The place beyond the pines’ (Cruce de caminos) en 2011, donde ambos brillaron con su talento actoral. Fue aquí donde sus destinos se cruzaron por primera vez, y la chispa entre ellos no pasó desapercibida. Aunque inicialmente mantuvieron su romance en privado, pronto se convirtieron en una de las parejas más queridas de Hollywood. La pareja comparte dos hijas.