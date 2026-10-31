Así es la lujosa mansión en la que Saúl Canelo Álvarez vive como rey y se reúne con toda su familia

Además de dejar a sus oponentes sobre las cuerdas, otra de los aficiones de Saúl ‘Canelo’ Álvarez es vivir una vida llena de lujos, y muestra de ello es la impresionante fiesta de K-Pop que le organizó a su hija con motivo de su cumpleaños.

Viendo esto, no resulta una sorpresa que las propiedades del pugilista sean igualmente extravagantes, como la monumental mansión que el boxeador mexicano tiene en Guadalajara para pasar tiempo con su familia. ¿Cómo es esta propiedad de ‘el Canelo’? Aquí te lo revelamos.

‘Canelo’ Álvarez boxeo / Redes sociales

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Así es la mansión de ‘El Canelo’ Álvarez en Guadalajara

Hace cinco años, ‘Canelo’ reveló que estaba iniciando un proyecto de construcción de una mansión, misma que estaría vinculada a su rancho en Guadalajara llamado “Las Reinas”.

Según declaraciones del propio deportista, esta mansión estaría inspirada en una propiedad que él había tenido la oportunidad de conocer en Los Ángeles, California, y sería construida con espacios pensados en recibir a sus familiares y amigos.

Como era de esperarse, ahora que el mexicano ha compartido como es su mansión, han trascendido los lujos que hay en el interior de la propiedad, destacando:



Salón de Póker profesional

Sala de cine privada

Terraza monumental para eventos

Alberca y jardín

Mega cochera en la que guarda vehículos de marcas como Ferrari, Bugatti y Rolls-Royce.

Caballerizas equipadas con aire acondicionado

Clóset y vestidor de dos pisos

Gimnasio completamente equipado

Casa de huéspedes

Área de juegos y entretenimiento

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¿Por qué ‘el Canelo’ Álvarez tiene tanto dinero?

Ante semejante propiedad, algunos podrían preguntarse de donde vienen los recursos del mexicano, y la respuesta es muy clara: la fortuna de ‘el Canelo’ proviene de su carrera como boxeador profesional, así como sus contratos con marcas y sus negocios.

Aunque no hay detalles oficiales acerca de cuánto es su fortuna, portales especializados como Forbes estiman que Canelo podría tener cerca de 250 millones de dólares acumulados por todos los años siendo un deportista de élite y un empresario exitoso.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez retiro / Redes sociales

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Canelo Álvarez, ¿está listo para retirarse del ring?

A pesar de que dicho deporte le ha permitido cambiar su vida y hacerse mundialmente famoso, el mexicano ha señalado que es probable que pronto se retire del ring definitivamente, incluso ha revelado como espera que sea su última pelea.

“Quiero que mi última pelea sea en México. Ahora que estuve como aficionado apoyando a la Selección estuve en el Estadio Azteca y es un estadio que te genera una vibra impresionante”, aseguró.

Como si no fuera suficiente, Saúl ‘Canelo’ Álvarez reveló que había tenido una reunión con Emilio Azcárraga, misma en la que supuestamente hablaron de la propuesta de decir adiós en el Estadio Azteca, ¿se viene el adiós de un grande? ¡Sin duda tiene recursos para retirarse y seguir viviendo como rey!