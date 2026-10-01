¿El Canelo Álvarez se retira? Ramsés Vidente lanza inesperada revelación sobre el famoso boxeador “dice adiós”

Sin lugar a dudas Saúl ‘Canelo’ Álvarez es uno de los deportistas más importantes en la historia de nuestro país, un hombre disciplinado y aguerrido que además de enfocarse en su carrera, también tiene tiempo para consentir a su familia con fiestas, viajes y lujos al por mayor.

Sin embargo, muy pronto podría ocurrir el adiós definitivo del Canelo al boxeo, o al menos eso es lo que indica Ramsés Vidente. Aquí te compartimos más detalles.

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‘Canelo’ Álvarez boxeo / Redes sociales

Canelo Álvarez, ¿el adiós definitivo al boxeo? Ramsés Vidente responde

Fue mediante un enlace en vivo que Ramsés Vidente compartió lo que las cartas le revelaban acerca del futuro de boxeador mexicano, una noticia que sin duda podria entristecer a más de uno.

Según lo revelado por el vidente, presuntamente muy pronto el deportista mexicano podría dar a conocer la fecha de su retiro del mundo del boxeo, sin embargo, también presuntamente podría anunciar el estreno de una serie o película en la que contará detalles de su vida y carrera:

Saúl ‘Canelo’ Álvarez retiro / Redes sociales

“¿Tú crees que ya se nos retira? Mira, se nos retira. Va a estar anunciando que se retira y una serie. Una serie o algo de su vida, una película, algo que vaya a estar contando de su vida y que nos dice adiós” Ramsés Vidente

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Canelo Álvarez, ¿listo para retirarse y dejar el boxeo?

El Canelo ya ha confirmado que está listo para retirarse y dejar la carrera que ha construido a base de amor y disciplina desde los 15 años, cuando debutó de manera profesional.

De acuerdo a sus dichos, le gustaría que su última pelea fuera en el Estadio Azteca, pues es un lugar con el que sintió una conexión especial luego de asistir a un juego de fútbol durante el Mundial de 2026.

“Quiero que mi última pelea sea en México. Ahora que estuve como aficionado apoyando a la Selección estuve en el Estadio Azteca y es un estadio que te genera una vibra impresionante” Canelo Álvarez

Para más detalles, Canelo reveló que ya tuvo una reunión con Emilio Azcárraga para hablar sobre el tema y formalizar el deseo que tiene el boxeador de despedirse en un recito tan representativo para los mexicanos.

Canelo Álvarez no ha revelado una fecha exacta en la que dejará de boxear, sin embargo se estima que sea pronto pues él mismo ha mencionado que quiere decir adiós mientras aún se mantenga competitivo.

CANELO ÁLVAREZ Y SU DESEO DE RETIRARSE EN EL ESTADIO AZTECA 🥊🇲🇽



Saúl Álvarez lo tiene claro, su última pelea será en México y desea despedirse en el estadio tres veces mundialista… 🔥👏🏻 pic.twitter.com/lisjj1mofC — ESPN.com.mx (@ESPNmx) October 1, 2026

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Canelo Álvarez triunfo / TV Azteca/redes sociales

¿Quién es Canelo Álvarez? Un orgullo para México en el mundo

Saúl ‘Canelo’ Álvarez es un boxeador profesional mexicano nacido en Guadalajara, Jalisco el 18 de julio de 1990.

A lo largo de su trayectoria profesional ha logrado ser campeón mundial en cuatro divisiones distintas (superwélter, mediano, supermediano y semipesado), además hizo historia al convertirse en el primer campeón de peso supermediano manteniendo al mismo tiempo cuatros diferentes cinturones AMB, CMB, OMB y FIB.

El éxito que ha logrado en el ring, le ha permitido amasar una fortuna millonaria que le permite darse una vida de rey con su familia ¡bravo Canelo!, ¡sin duda se lo merece!