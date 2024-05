Así fue la reacción de Sylvia Pasquel al ser cuestionada sobre el hijo de Mayela Laguna

En los últimos meses, la dinastía Guzmán-Pinal ha dado mucho de qué hablar, a raíz de que Luis Enrique Guzmán afirmara no ser el padre biológico del hijo que tuvo su expareja, Mayela Laguna.

Desde que se dio a conocer esto, Mayela ha sostenido que el menor sí es vástago de Luis Enrique e incluso se ha dicho dispuesta a que se haga una prueba de ADN.

Por otra parte, Alejandra Guzmán y Enrique Guzmán han apoyado la versión del hijo de Silvia Pinal. Tanto así que la cantante ya quitó al pequeño de su testamento y Enrique ha expresado que el niño no se parece “físicamente” a la familia.

En medio de todo este escándalo, la prensa aprovechó un breve encuentro con Sylvia Pasquel, quien es media hermana de Luis Enrique Guzmán, para preguntarle sobre este asunto.

Mayela Laguna y Luis Enrique Guzmán

No te pierdas: Mayela Laguna le responde a Alejandra Guzmán por haber sacado a su hijo de su testamento

Sylvia Pasquel y su reacción al ser cuestionada sobre el hijo de Mayela Laguna

Durante su conversación con los reporteros, la exintegrante de ‘Siempre reinas’ se mostró sumamente incómoda al ser cuestionada acerca del hijo de Mayela Laguna y los comentarios desafortunados que hizo Enrique Guzmán sobre el físico del menor.

“Yo no me meto en eso. No me pregunten” Sylvia Pasquel

La también actriz aseguró que, debido a esta polémica, ha decidido no hacer muchas apariciones públicas, pues le molesta que, en lugar de preguntarle cosas relacionadas con su carrera, la “invadan” con este asunto.

“Por eso ya no vengo a las alfombras rojas, porque no me preguntan ‘¿Qué voy a hacer? ¿Cuáles son mis proyectos?’. Solamente es ‘¿con quién me peleo? ¿Quién me demanda?’. O sea, ¿Dónde quedó la carrera de los artistas?”, indicó.

¡Sylvia Pasquel se incomodó con los medios por el tema del pequeño Apolo! 😠😱 La actriz le pide a la prensa que se enfoque en su vida como artista. 🎭🙌🏻📺 #VLA@AztecaUNO EN VIVO https://t.co/gQ6ToBhlaQ pic.twitter.com/rQeLHsvNof — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) May 17, 2024

Checa: Mayela Laguna se lanza contra Maxine Woodside por su entrevista a Enrique Guzmán

Mayela Laguna habla sobre lo que ha pasado con la prueba de ADN

Actualmente, Mayela Laguna y Luis Enrique Guzmán están en medio de un proceso legal para realizar la prueba de ADN.

Hace poco, Laguna explicó que se han cancelado cuatro pruebas por recomendación de su abogado, pues, para este tipo de procedimientos, se necesitan dos peritos y las autoridades solo han presentado uno.

“Si he cancelado las 4 pruebas de ADN que yo pedí le hicieran a mi hijo con su papá Luis Enrique es porque mi abogado me dijo que a la prueba solo querían mandar un perito pero mi hijo merece un perito, tienen que ser dos peritos los que les hagan la prueba y como no mandan dos peritos cancelamos una y otra vez”, indicó.

Mira: Angélica María revela por qué rompió su noviazgo con Enrique Guzmán ¿hubo infidelidad?