¿Babo eres tú? Julián Gil aparece con radical cambio de look y es señalado en redes sociales

Los internautas señalaron que el famoso actor se parecía en demasía al cantante Babo de Cartel de Santa.

Julián Gil dio de que hablar en redes sociales al compartir unas fotos con un sorpresivo cambio de apariencia y es que se dejó ver con el cabello totalmente rapado.

Esto de inmediato causó conmoción entre sus seguidores, quienes en un inicio pensaron que realmente le había dicho adiós a su cabellera.

Pero tal parece que no, ya que las fotos venían acompañadas de un singular mensaje, por lo que lo más probable sea que en realidad el famoso hizo uso de algún filtro:

“Ando buscando cambiar el look que dicen? Me rapo?”, escribió.

Y es que sus propios amigos bromearon con ello de diversas maneras desde que ahora deberá unirse al UFC, hasta que ya no existe manera en que cometa errores.

Los amigos del famoso se hicieron presente en la publicación del actor. / Instagram: @juliangil

Pero eso no fue todo, ya que sus seguidores también tenían mucho que opinar: “pensé que era el Babo”, “eres idéntico al Babo”, "¿Babo eres tú?”, “Noo pensé que era Babo el de Cartel de Santa”, “Idéntico al Babo, hazlo”,"Ahora canta una de Cartel de Santa”.

Babo de Cartel de Santa es un famoso rapero. / Instagram: @babo_cartel

No obstante, muchos de ellos le pidieron que no se sometiera a ese cambio de look: "¡Ay, no! Te ves muy mayor”, “NOOOO”, “No Julián, por favor”, “No y quítate la barba, por favor”,"Te ves muy maloso”, “No al menos que sea para un proyecto”.

El famoso fue señalado en redes de parecerse al cantante Babo. / Instagram: @juliangil

Pero algunos de sus fans opinan que de cualquier forma se ve bien: “Hasta calvo te ves bien”, “Madre mía que papi”, “Rápate”, “Guapísimo de todas formas”, “No lo hagas, tu cabello es hermoso”, “Te ves divino con tu cabello”, “Brutal”.

