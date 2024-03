Bárbara de Regil confiesa que sufrió acoso por parte de un famoso productor ¡de Televisa!

Bábara de Regil se ha consolidado como una de las actrices mexicanas más talentosas de la industria, así como polémicas, ya que se ha visto en vuelta en diversos escándalos por sus controversiales declaraciones, las cuales han desatado burlas, al igual que críticas hacia su persona.

En esta ocasión, la protagonista de Rosario tijeras sorprendió a la audiencia al revelar que fue víctima de acoso hace muchos años.

Bárbara de Regil / Instagram: @barbaraderegil

Bárbara de Regil revela que fue víctima de acoso por parte de un famoso productor

Bárbara dejó boquiabiertos a todos los reporteros tras dar a conocer cerca del marco del Día Internacional de la Mujer que sufrió un acto de acoso por parte de un productor muy famoso de la industria. ¿De quién se trata?

De Regil destapó que al iniciar su carrera como actriz vivió un momento totalmente incómodo, pues el productor intentó besarla, incluso siendo un hombre casado.

Bárbara de Regil / Instagram: @barbaraderegil

“Si es por ser mujer, me he sentido como expuesta con un productor, por ahí, en algún momento, hace muchos años, que sí dije: ‘Qué canijo hombre’… Se me aventó a los besos, nada más y casado”. Bárbara de Regil

Agregó: “Me eché para atrás y dije: ‘¿Qué está pasando? Y me fui… Ya no me contrataron, bebé. Yo en ese momento no sé por qué no le metí uno (golpe) bueno, pero, pues, me dio miedo”.

Pese a que la prensa intentó conocer la identidad del presunto agresor de Bárbara, ella aseguró que “jamás lo haría público porque es muy famoso”. No obstante, sí compartió que es un famoso productor de Televisa.

Así lo dijo Bárbara de Regil:

Tras esta desafortunada vivencia, la actriz remarcó que México debería ser un país con más respeto en las calles, ya que aún existen personas que hacen sentir incomodas a las mujeres con comentarios innecesarios.

Al momento, Bárbara de Regil no compartió con la prensa si en algún momento dará a conocer el nombre de la persona que la acosó en el pasado.