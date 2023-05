Bárbara de Regil pospone planes de embarazo y reflexiona sobre su matrimonio

Bárbara de Regil se sinceró en una entrevista con el programa Hoy sobre la razón de ya no querer más hijos.

En el 2020 Bárbara de Regil confesó que había dejado de cuidarse para agrandar a su familia con su esposo, Fernando Schoenwald con quien tiene un sólido matrimonio desde el 2017.

En su momento la actriz explicó que embarazarse nuevamente era una de sus principales metas en el 2020, sin embargo, ya han pasado tres años y la famosa no ha dado la noticia.

Ahora a través del programa Hoy, la actriz reveló que ya no piensa tener más hijos debido a que está viviendo una gran etapa en su carrera artística.

Bárbara de Regil confesó que ya no está en sus planes ser madre nuevamente / Instagram: @barbaraderegil

“La verdad es que estoy bien así, Mar ya está grande y estamos ahorita en una etapa que estamos disfrutando nuestra vida, estoy trabajando. Ahorita estoy trabajando regresar hace 19 años, lo que llevó haciendo hace 19 años entonces ahorita estoy bien”.

También la famosa aclaró que la relación su marido, Fernado Schoenwald va viento en popa pues tiene mucha comunicación: “Fer y yo tenemos mucha comunicación, él entiende mi trabajo, entiende todo lo que tengo que hacer, mi vida, yo entiendo la de él, entiendo su trabajo también y somos muy unidos, somo muy amigos eso también ayuda mucho”.

Además, Bárbara de Regil aseguró que la palabra divorcio nunca se ha mencionado en su matrimonio, ya que confesó que se encuentra muy feliz con su relación: “trabajamos juntos, tenemos negocios juntos entonces yo estoy feliz, yo no me veo jamás en la vida el divorcio. Es mi equipo lo amo y me siento muy feliz con él”.