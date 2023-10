Bárbara Mori reacciona a las declaraciones de Sergio Mayer sobre incluirla en su autobiografía

Sergio Mayer dedicará un capítulo de su libro a su exesposa, Bárbara Mori.

Hace poco, Sergio Mayer sorprendió a todos al revelar que está trabajando en un libro sobre su vida. Si bien no dio detalles sobre su lanzamiento, sí mencionó que dedicará un capítulo a su expareja, Bárbara Mori.

“Hay un capítulo que dice ‘Bárbara Mori’. (Cuenta) cómo la conocí y cómo ingresó al medio artístico. Es mi historia. Estoy hablando de mi historia. Depende de lo que diga. Léanlo y a ver qué pasa. Igual y sí me puede demandar”, expresó en un encuentro con la prensa.

Cabe destacar que, en su momento, la actriz admitió que fue “súper infeliz” durante su matrimonio con el exintegrante de Garibaldi, quien, a su considerar, era una persona muy exigente con ella.

Tras conocer que formaría parte de la autobiografía del padre de su hijo, Bárbara le mandó buenos deseos al próximo proyecto de su ex y dejó entrever que no le interesaba lo que pudiera decir sobre su relación.

Sergio Mayer incluirá a Bárbara Mori en su autobiografía / Instagram: @sergiomayerb

Te recomendamos: Sergio Mayer contará su verdad con Bárbara Mori en un libro, pero la actriz podría demandarlo

“No tengo nada que decir, que le vaya muy bien con su libro. A mí no me molesta. Hace mucho tiempo que no me molestan las cosas que suceden”, manifestó en una reciente entrevista con Linet Puente.

Además de dejar en claro que Mayer es tema del pasado, contó que está planeando lanzar un largometraje sobre su vida.

“Es un proyecto personal que no me atreví a hacer por muchos años porque crecí con mucho miedo, mucho enojo y no me atreví a hablar. Cuando te atreves a mirar tus sombras, reconocerlas e integrarlas, ya no da pudor mostrarlo porque eso es lo que soy y lo abrazo”, expresó.

Bárbara Mori podría lanzar el largometraje de su vida / YouTube: El rincón de los errores

La historia entre Bárbara Mori y Sergio Mayer

Sergio Mayer y Bárbara Mori se casaron en 1997, cuando ella tenía 17 años y él 28. Durante su matrimonio, procrearon a su único hijo en conjunto, Sergio Mayer Mori. Las celebridades se divorciaron en 2002.

A pesar de que su separación fue controversial, ninguno de los involucrados quiso revelar los motivos de la ruptura. No fue hasta hace unos meses que ambos rompieron el silencio sobre el tema.

Durante su estancia en La casa de los famosos México, Mayer mencionó que el divorcio de Mori se debió a causa de la “disciplina” que él le quería imponer a su expareja durante los inicios de su carrera como actriz.

Por su parte, Bárbara dijo que no se sentía cómoda con el estricto trato que recibía del también político: “Luché más años para que mi hijo no viviera lo mismo que yo viví -la separación de sus papás- hasta que me di cuenta de que allí no iba a ser feliz y él me veía todos los días y yo quería que me viera bien”, mencionó.

Bárbara Mori aseguró que su matrimonio con Sergio Mayer fue infeliz / Instagram: @delamori

Te podría interesar: Bárbara Mori da su versión sobre el por qué se divorció de Sergio Mayer: “Era súper infeliz”