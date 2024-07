Belinda rapó a su hermano Nacho, y su madre entra en pánico: “Ay, qué horror”

Belinda ha protagonizado un evento digno de viralizarse en todas las redes sociales. La cantante, conocida por su estilo y su talento, se convirtió en la estrella de un inesperado drama familiar cuando accedió a rapar a su hermano Nacho Peregrín en una transmisión en vivo.

Todo comenzó cuando Nacho, cansado del calor sofocante, le pidió a Belinda que le cortara el cabello. Aunque en un principio Belinda se mostró reticente debido a la desaprobación de sus padres, terminó cediendo como un favor especial. El resultado, sin embargo, no fue exactamente lo que esperaban sus seguidores.

Durante la transmisión, Belinda se muestra con la máquina de rasurar en mano, mientras Nacho parece resignado a su destino capilar.

Mira: Emiliano Aguilar reacciona a la boda de su hermana Ángela con Nodal ¡le manda mensaje a Cazzu!

Belinda viendo a la cámara con un vestido rojo y de fondo una cocina / Instagram: @belindapop

“Sí, me vas a dejar pelón”, se le escucha decir al hermano de la cantante. A medida que los mechones de cabello caen al suelo, Belinda se arrepiente y no puede seguir rapando a Nacho.

Belinda se arrepiente de rapar a su hermano

“No lo puedo creer. No me gusta así, Vete al espejo primero.¿Por el calor te estás haciendo esto? Mamá está enojadísima está gritando”, le dice Belinda con la voz nerviosa.

Hermano de Belinda antes de raparse / Instagram: @belindapop

Mira: Paola Durante, entre lágrimas, le pidió perdón a Bezares por distanciarse de él tras la muerte de Stanley

Mientras que se escucha al fondo los gritos de su madre, quien no estuvo de acuerdo con la radical decisión de su hijo: “Ay no qué horror de verdad”, “Es horrible lo que has hecho Nacho”.

la belinda rapando a su hermano 😭😭😭 pic.twitter.com/QkhkWHgBzb — alex (@mgaleexx) July 26, 2024

Fans de Belinda reaccionan con piropos al nuevo look de Nacho

A pesar del alboroto, los fanáticos de Belinda no tardaron en elogiar el resultado final.

“Aún así está guapísimo”, “Está bien precioso su hermano desde siempre” y “Es guapo el Nachito” fueron algunos de los piropos que recibió Nacho, demostrando que la belleza familiar se mantiene intacta, incluso después de un cambio radical.

Checa: Jair Sánchez dispuesto a confrontar a Gomita y Cecilia Galliano: “En cuánto vendiste el anillo”