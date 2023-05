Belinda se sincera sobre los hombres que se han tatuado en su honor

Criss Angel, Lupillo Rivera y Christian Nodal, son algunos hombres que se han hecho algún tatuaje inspirado en Belinda.

La cantante Belinda se ha convertido en un máximo a seguir por muchos internautas y fanáticos que aspiran a que sus enamorados los amen tanto como a ella la han amado, en especial porque algunas de las parejas que ha tenido la artista se han tatuado en su honor, siendo un claro ejemplo los famosos: Criss Angel, Lupillo Rivera y Christian Nodal.

Fue por ello, que incluso la cantante recibió el título de ‘Santa Belinda’ y hasta le hicieron una oración en su honor. Es después de todo ello y que incluso ella misma usará su porción durante uno de sus conciertos, que habló al respecto.

Belinda asegura que le da risa que le hayan hecho una oración / Twitter: @angelmalvado79

Durante una entrevista para Vogue España, en donde mostró qué es lo que carga en su bolso de mano, se le cuestionó a la famosa qué opina sobre la oración y que varios hombres se hayan tatuado su nombre o alguna parte de su cuerpo, ante ello, Belinda aseguró que prefería tomar las cosas con humor.

Belinda ha sido inspiración para muchos / Instagram: @lupilloriveraofficial

“No sé por qué en México se les ocurrió que yo soy ´Santa Belinda´, pero me hace mucha gracia”, mencionó la cantante, previo a rezar su oración: “Santa Belinda de los amores, patrona de los enculados, reina de los amarres y del sapito encantado, te pido me hagas el milagro pa’ que también se enculen conmigo y mi nombre lo lleven tatuado”.

Así mismo, explicó que toma muy abroma el que los hombres se enamoren tanto de ella que quieran tenerla tatuada, siendo esta la causa de que se le conozca como ‘La reina de los amarres’. “ “Los hombres se enamoran, pues se tatúan mi nombre, mi cara, lo que sea y pues me hace mucha gracia porque no sé, me da risa, me lo tomo muy a broma”.

Recordemos que algunos de los amores de Belinda han asegurado amarla tanto que se han tatuado sus ojos, cara o simplemente su nombre, pero al ver que lamentablemente la relación fracasa, ellos han optado por cubrir los tatuajes en honor a la intérprete de ‘El Sapito’.

Christian Nodal tenía los ojos de la cantante tatuados en su pecho, así como el nombre de la famosa cerca de la oreja. “Me tatué, tenía unos ojos aquí, me los tapé con unas alas e hice un diseño completo de pecho”, explicó Nodal en una entrevista.

Belinda fue inspiración para más de un tatuaje de Nodal / Instagram: @nodal

Por su parte, Lupillo Rivera se tatuó en el brazo la cara completa de Belinda, pero tiempo después decidió cubrirla con un manchón negro de tinta, para después terminar de ciubrirlo con una imagen relacionada con la cara de su difunta hermana Jenni Rivera.

Sin embargo, el ilusionista Criss Angel también se tatuó años atrás el nombre de Beli en el pecho, pero cuando su romance terminó se lo cubrió.