Benny Ibarra respalda a Sasha Sokol en la sentencia de Luis de Llano por daño moral

El cantante Benny Ibarra cree que la historia de Sasha Sokol puede “envalentonar” a todas las mujeres que han pasado por algo similar.

A casi un día de que Sasha Sokol diera a conocer que Luis de Llano fue declarado culpable por daño moral, Benny Ibarra externa su total apoyo a la cantante y cree que la sentencia del productor puede motivar a quienes pasaron por cosas similares a romper el silencio.

En entrevista para Ventaneando, el exintegrante de Timbiriche señaló que hablar de este tema le resulta difícil, pero que su principal objetivo siempre fue que su amiga y colega se sintiera respaldada por él.

“Es muy delicado para mí. Con la gente con la que yo tengo que hablar de estos temas, específicamente, con Sasha, que es lo que más me importa, que sienta mi apoyo, mi cariño, que estoy ahí”, apuntó.

A la par de eso, externó que su también tío se encuentra “bien” tras la condena y es consciente de su postura ante el asunto: “con mi tío Luis también. Él sabe cuáles son mis sentimientos al respecto”, apuntó.

Benny Ibarra está feliz de que la justicia haya resuelto a favor de Sasha Sokol, sin importar su parentesco con Luis de Llano. / YouTube: Ventaneando

Sobre la sentencia, Ibarra está seguro de que no hubo alguna irregularidad en el proceso y está contento de que las cosas hayan resultado a favor de su amiga, además de que el mandato del juez puede marcar un “precedente” para aquellas mujeres que han vivido una situación parecida a la de ella.

“La verdad de estabilizó. El proceso legal se hizo de manera contundente. Lo que más me importa es que ella esté en paz y que se sienta cobijada por sus amigos, por quienes le queremos y que sirva la historia para envalentar a muchas personas que todavía temen”, concluyó.

Sasha Sokol da a conocer la sentencia de Luis de Llano

Luego de un largo proceso jurídico, Sasha Sokol lanzó un comunicado donde daba a conocer que un juez halló culpable a Luis de Llano por daño moral: “el día de hoy Luis de Llano fue condenado por daño moral al violentar mi dignidad, integridad física, intimidad y honor”, apuntó.

Ante esto, el famoso productor tendrá que ofrecerle una disculpa pública, evitar hablar de lo sucedido y dale una compensación económica; la cual donará en su totalidad a una organización civil que defiende a las víctimas de abuso.

Para concluir su mensaje, la cantante aplaudió la labor de las autoridades y manifestó su deseo de que su historia sirva para aquellas que han vivido una situación parecida a la suya: “espero que mi voz y mi historia sirvan para que así sea”, sentenció.

Sasha Sokol dijo estar sumamente satisfecha con la sentencia y espera que su historia sirva para quienes han pasado una situación como la suya. / Instagram: @sashasokolova

¿Por qué Sasha Sokol denunció a Luis de Llano?

Sasha Sokol denunció públicamente a Luis de Llano por haberla incitado a tener una relación amorosa con él, cuando ella tenía 14 años y el 39. En aquel entonces, la también actriz afirmó que el productor utilizó su poder como creador de Timbiriche para manipularla.

El asunto se había quedado como una acusación en redes sociales hasta que propio Luis habló del asunto en una entrevista con Yordi Rosado, dando pie a la denuncia formal ante las autoridades.

Las declaraciones de Luis de Llano sobre su relación provocaron que Sasha Sokol decidiera denunciarlo formalmente / Instagram: @sashasokolova

