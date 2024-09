Brenda Bezares denuncia amenazas del equipo de Adrián Marcelo: “No les tengo miedo”

Adrián Marcelo ha sido blanco de numerosas críticas por su comportamiento en ‘La casa de los famosos México’. Sin embargo, esta vez, la controversia gira en torno a su equipo de redes, que ha sido señalado por Brenda Bezares de amenazarla.

Brenda Bezares, cantante y exmodelo de Monterrey, además de ser la esposa del conductor Mario Bezares, recurrió a sus redes sociales para denunciar los ataques que ha recibido por parte del equipo de Adrián Marcelo.

En un mensaje contundente y directo, Brenda acusó al equipo de Adrián Marcelo por su conducta fuera del reality.

“Muy buenas noches, ¿por dónde empezamos? Los que están jugando allá adentro son ellos, no nosotros. Equipo de Adrián Marcelo, no les tengo miedo, no me importa lo que me digan porque tengo la piel más curada”. Brenda Bezares

Brenda Bezares, fuerte ante amenazas del equipo de Adrián Marcelo

Brenda dejó claro que no teme las amenazas recibidas y advirtió que, si la situación persiste, no dudará en tomar acciones legales.

“Si ustedes piensan que a mí me va a poder, después de haber luchado contra el mismo poder... ustedes piensan que van a hacer que me ‘desbalancee’, me ponga de malas y me altere... nombre, chicos”. Brenda Bezares

A pesar de que reconoce que todo forma parte de un juego, Brenda enfatizó que las amenazas no son aceptables y aseguró contar con pruebas de los ataques.

“No se enganchen. Es un juego y están jugando sucio. Y si ustedes piensan que yo no tengo las armas para defenderme, lamento decirles que van a salir golpeados. Entonces, por favor, volvamos a la cordura, y si tuitean algo y luego lo borran, tengo pruebas”.

Adrián Marcelo y Mario Bezares / Archivo

Brenda Bezares piden a fans de Mario Bezares que confíen en su juego y estrategia

Además, hizo un llamado a los seguidores de Mario Bezares para que confíen en las estrategias que ‘Mayito’ está utilizando en ‘La casa de los famosos México’, y criticó al equipo de Adrián Marcelo por recurrir a tácticas que considera desleales.

“Quiero pedirles a los fans de Mario que confíen. El tío ‘Mayito’ sabe sus estrategias, sabe lo que está haciendo, y repito a la gente de Adrián Marcelo, a su familia, que están haciendo un golpe bajo. Dentro del juego está bien, pero utilizar este tipo de mensajes para atacar y dañar son golpes muy bajos”.

Finalmente, Brenda reafirmó que no se dejará arrastrar a una confrontación innecesaria y que, si es necesario, llevará el asunto ante las autoridades correspondientes para que se esclarezca.

“Yo no estoy amenazando. Yo no me voy a poner a discutir con ustedes. Yo iré a las instancias que tienen que ser para que esto se aclare”, concluyó.

