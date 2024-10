Brenda Bezares lanza mensaje a sus detractores tras ser acusada de “tener el ego inflado”

Si bien la participación de Mario Bezares en ‘LCDLFMX’ aumentó la popularidad de su esposa, Brenda Bezares, también la ha puesto en medio de la controversia. Algunos internautas la han acusado de “colgarse” del triunfo de Mario.

Aunado a esto, Miguel Díaz, excompañero de Brenda en Multimedios, aseguró que era una persona con el “ego muy inflado”. En una reciente entrevista, Díaz contó que, en su momento, la cantante huyó de unas fanáticas.

“Cuando ella hace poco que estuvo aquí en Monterrey, eran tres personas que venían siguiendo. Ella estaba en insoportable corriendo de esas tres personas que la estuvieron buscando”, dijo.

Aunque dejó en claro que no tiene nada en su contra, sostuvo que fue testigo de varias actitudes polémicas y “berrinches” de parte de la modelo.

No te pierdas: Brenda Bezares, bajo la lupa tras declaraciones de excompañero ¿malos tratos?: “tiene el ego muy inflado”

Brenda Bezares lanza mensaje a sus detractores

En medio de todo este escándalo, Brenda Bezares, a través de historias de Instagram, subió un video para decir que, al menos de su parte, siempre habrá cariño para los demás. También dejó en claro que no le interesan las críticas, pues las considera como “interesantes puntos de vista”.

“Recuerden que, de aquí para allá, solo van a obtener puro amor, puro cariño, puras buenas cosas. Todo lo demás, son interesantes puntos de vista. Quiero agradecer que estén aquí, que se den la oportunidad de conocerme porque a veces juzgamos sin conocer”. Brenda Bezares

Asimismo, mencionó que, cuando alguien tiene éxito, muchas personas comenzarán a hablar mal: “Qué padre si todos nos tiráramos buena vibra, pero no es así. He aprendido a escuchar a todos, pero solamente quedarme con lo que me hace bien y me hace sentir bien”, indicó.

“A veces la gente que te daña, te hace mucho bien. Estoy convencida de que son mucho más la gente que me quiere. Todo mundo habla, dice, pero nadie conoce mi historia. Agradecemos, de antemano, a la gente que tira buena onda”, concluyó.

Checa: ¿Brenda Bezares se encuentra bien de salud? Video de la cantante causa preocupación en redes sociales

Mario Bezares también sale en defensa de su esposa

En su momento, Mario Bezares compartió un video en TikTok para agradecer el apoyo de la gente y, de paso, encarar las críticas que ha recibido su esposa por supuestamente aprovecharse de su fama.

“A mí me gusta tenerla cerca. Es una mujer muy afable. No veo el porqué estar comentado cosas que no vienen al caso. Deberíamos tener la consciencia de que mi familia es mi familia. Son mi soporte. Estoy sumamente agradecida de que ella esté a mi lado. Yo creo que salen sobrando comentarios que no vienen al caso”, apuntó.

El exconductor de ‘Acábatelo’ dejó en claro que su familia es lo más importante y le pidió al público que mejor festejaran su logro en ‘La casa de los famosos México’.

Recordemos que Brenda Bezares ha estado presente, ya sea frente a la cámara o tras bambalinas, en las entrevistas que le han realizado a Mario por su participación y triunfo en ‘LCDLFMX’.

Mira: Mamá de Sian Chiong se vio afectada por las críticas en contra del cubano tras su participación en ‘LCDLFMX’