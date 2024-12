Briggitte Bozzo: ¿La corren de ‘La señora presidenta’? Ella revela que no fue despedida “como se merece”

Briggitte Bozzo anunció su salida de la obra de teatro ‘La señora presidenta’. Así lo dijo en una transmisión en vivo en redes sociales donde dijo que dejó la producción.

Igualmente, la exintegrante de ‘La casa de los famosos México’ dijo que no recibió una despedida como la esperaba. Según dijo, su última función fue el fin de semana pasado, por lo que en las siguientes funciones ya no estará presente.

Briggitte indicó que su salida se debe a compromisos personales sin dar más detalles al respecto aunque sí dejó entrever que hubo una falta de comunicación sobre su salida.

Dijo que de esa manera lo hacía oficial ya que no tuvo oportunidad de decir ‘adiós’ de una manera más oportuna. “Anuncio oficial, porque, pues no me despidieron como me lo merecía. Les quiero decir que ya no voy a estar en la obra ‘Señora presidenta’, por proyectos personales, los amo mucho, me dio mucha nostalgia… como que no sé si tenían tan claro que ya me iba, pero este domingo fue mi última función, ya no voy a estar”, indicó aludiendo a posibles malentendidos dentro del equipo sobre su salida.

Briggitte Bozzo deja La señora presidenta / Redes sociales

Mariana Botas reemplazará a Briggitte Bozzo en ‘La señora presidenta’

En el programa ‘Hoy’ se confirmó la salida de Briggitte Bozzo, pero también se anunció oficialmente que la actriz que ocupará su lugar será Mariana Botas.

La querida actriz reconocida por su papel en ‘Una familia de diez’ interpretará a Altagracia a partir del viernes 20 de diciembre.

Mariana Botas se dijo emocionada por ser parte de la obra junto a integrantes del team mar de ‘La casa de los famosos México’: “Estoy nerviosa y emocionada. Estoy muy emocionada de estar en esta puesta en escena con Mayito, con todo el elenco... Muy contenta de esta oportunidad”, declaró sin dar detalles sobre Briggitte.

Mariana Botas reemplazará a Briggitte Bozzo / Instagram

Polémica con ‘La señora presidenta’

Desde su estreno, la obra de teatro ha sido controversial. Karime Pindter y Gala Montes no participaron aunque se presumía que sí iban a estar junto a sus compañeros del team Mar de la segunda temporada de ‘La casa de los famosos México’.

Luego Lolita Cortés criticó la obra y dijo que era una “falta de respeto” al legado de los intérpretes Gonzalo Vega y Héctor Suárez. En respuesta, Mayito comentó que su versión no pretende competir ni minimizar sus representaciones y que las nuevas generaciones deben de conocer la obra de teatro.

