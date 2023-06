Burro Van Rankin asegura que Miembros al Aire “se va a caer” tras su despido

Aunque no le afecta su despido, Burro Van Rankin está molesto con la persona que ordenó su despido, principalmente, por no “darle la cara”.

Tras hacer público que lo despidieron de Miembros al Aire sin previo aviso, Burro Van Rankin relata un poco de lo que habría sucedido y confiesa si Leonardo de Lozanne será su reemplazo, como mucho se ha especulado últimamente.

En una emisión reciente de La Saga, el famoso presentador comenzó resaltando que Damián Villar, presidente de Televisa Network, fue el que dio la orden de correrlo, sin darle ninguna explicación sobre el motivo de su decisión.

“Me acaba de quitar la chamba, de hecho, me corrieron de Miembros al Aire. Este programa está grabado el 1 de mayo, me corrió Damián Villar, que nunca me lo dijo, me corrieron sin ningún tipo de informe”, expresó.

Bajo este panorama, también mencionó que, posiblemente, Leonardo de Lozanne, quien ya había sido parte del elenco del programa, sería su reemplazo, aunque aclaró que su colega no tuvo nada que ver con lo sucedido.

Burro Van Rankin mencionó que Leonardo de Lozanne, su posible reemplazo, no tiene nada que ver con su salida de Miembros al Aire. / Facebook: Jorge “El Burro” Van Rankin

“Me corrieron, creo que va a entrar Leo de Lozanne y que le mando muchos saludos, él no tiene nada que ver”, indicó.

Ante la sorpresa y consuelo de los presentes, manifestó que la decisión de sacarlo va a provocar que se les caiga el rating, a la par que dejó en claro que el incidente no le afecta en absoluto.

“Se les va a caer el programa. Me corrieron de Miembros al Aire ¿Qué opinan? Ay, me cag* de la risa, pero sí está cabr*n de no tener los huev*s y decírtelo a la cara y hablarte ¿no?”, concluyó el tema.

Burro Van Rankin anuncia que lo expulsaron de Miembros al Aire

Hace poco, Burro Van Rankin usó sus redes sociales para hacer público que lo había despedido de Miembros al Aire, sin ningún aviso de por medio. Aunque en ese momento no quiso entrar en detalles, destacó que pronto se sabría más de lo ocurrido.

“Ya no estaré más por una decisión que ni yo sé. Me duele porque fui el primero que hizo este programa hace 14-13 años y que te digan ‘adiós’ sin saber por qué, que no te den la cara, está fuerte”, expresó.

Afortunadamente, el conductor ya obtuvo un nuevo trabajo y ahora estará en el programa Fútbol Picante, el cual se transmite por la cadena ESPN: “próximamente y, para ser exactos, estaré la semana que entra en @futpicate por @ESPNmx para hablar de fútbol”, tuiteó.

Burro Van Rankin presumió que próximamente estará en ESPN, para hablar de fútbol. / Instagram: @burrovan

Productor de Miembros al Aire contradice a Burro Van Rankin

Luego del escándalo mediático por el despido, aparentemente, injustificado de Burro Van Rankin, Lalo Suárez, productor de Miembros al Aire, rompió el silencio y explicó que los ejecutivos le habían pedido que realizara “cambios” en el programa.

A la par de eso, mencionó que se había querido comunicar con el presentador para avisarle con tiempo sobre la decisión de correrlo, pero que no pudo encontrarlo.

Lalo Suárez, productor de Miembros al Aire, dijo que el despido de Burro Van Rankin se debió a los cambios que le solicitaban los ejecutivos. / YouTube: Gustavo Adolfo Infante

