Camilo y Evaluna revelan que se “separan” a días del nacimiento de su segundo hijo ¿Cuál es la razón?

Camilo y Evaluna Montaner sorprendieron a sus fieles seguidores al revelar que se separarán por unos días en la recta final de su embarazo.

Recordemos que la pareja se encontraba en Europa por la gira del cantante. Pero en su reciente video de YouTube, la hija de Ricardo Montaner reveló que ya no podrá seguir acompañando a su esposo durante su gira. ¿Cuál es la razón?

Evaluna habla de su segundo embarazo / Instagram

¿Camilo y Evaluna ya no están juntos?

La separación de los cantantes solo será momentánea, pues el colombiano tendrá que seguir en Europa con su gira, mientras que Evaluna decidió regresar a Miami para esperar la llegada de su segundo bebé.

La pareja explicó los pormenores en un video para su canal de YouTube titulado “Conflicto entre realidades, nos separamos por unos días”.

“Necesito estar en mi casa para esperar a (mi hijo), pero también estoy triste y tengo miedo de estar sola en mi casa sin mi esposo esperando a que llegue (mi hijo)”. Evaluna

Por su parte, Camilo confesó que se encuentra muy triste por la situación: “Evaluna está muy embarazada y sintió en su corazón que era hora de irse para la casa, a estar en casa, soltar el ancla y estar en calma. A mí todavía me queda una semana de gira y la verdad que me pone triste no estar con ella”.

En el clip también se observa a Evaluna organizando las maletas después de un mes de viaje: “Estamos separados porque yo me voy mañana y tú te quedas cinco días más sin mí”.

Evaluna y Camilo / Instagram: @evaluna

Evaluna tuvo que viajar a Miami por su avanzado embarazo

Camilo también explicó que Evaluna tuvo que viajar antes a Miami debido a su avanzado embarazo: “Evaluna está embarazadísima, nuestra partera dice que no hay problema de viajar, pero es probable que le pongan problema si la ven muy embarazada”.

Por su parte, la hija de Ricardo Montaner confesó: “Estoy en el límite, en el rango para viajar; lo que pasa es que el embarazo se me ve mucho más”.

Evaluna, horas después, mostró que ya se encuentra en Miami al lado de su pequeña y que pronto Camilo regresará para estar presente en la llegada de su segundo hijo.

