¿Cazzu y Christian Nodal tendrán celebración doble? Son vistos en lujosa joyería

Hasta el momento ni Cazzu ni Christian Nodal han dado pistas de qué compraron en la joyería.

A tan solo días de que la cantante argentina Julieta Emilia Cazzuchelli, mejor conocida como ‘Cazzu’ revelara en pleno concierto que tal como te lo dijimos, se convertirá en madre junto a su novio Christian Nodal, ahora la pareja se dejó ver muy contenta en una joyería de lujo, dejando entrever que podrían comprometerse.

A través de redes sociales, la joyería compartió un video en donde mostró a la feliz pareja en una de sus sucursales viendo por primera vez cómo quedó su pedido, desatando rumores que el pedido exclusivo sería un costoso anillo de diamantes, pues dicha joyería se especializa en los diamantes.

La joyería a la que fueron Cazzu y Christian Nodal está en México / Instagram: @braggaomx

La joyería BRAGGAO está ubicada en México y se dedica a hacer piezas especializadas cubiertas en diamantes, entre ellos, anillos, por lo que los internautas no dudaron en hilar los cabos y asegurar que habría buscado la mejor forma para pedirle que se casen, para tener una celebración de doble felicidad.

Si bien, en el video difundido por la misma tienda de Guadalajara no se logra apreciar cuál se a la lujosa joyería, la empresa prometió que más adelante revelaría el video completo de cuando Cazzu y Christian Nodal ven el objeto de diamantes, el cual aparentemente le generó más emoción a él.

Cabe destacar que ni Cazzu ni Christian Nodal han compartido algún adelanto de cuál es el valioso objeto, que adquirieron en días pasados, ya que actualmente se encuentran de vacaciones por Costa Rica. A la joyería también han acudido celebridades como Peso Pluma y Blessd.

Cazzu y Christian Nodal podrían casarse después de tener a su primogénito / Instagram: @cazzu

“Se están tardando!! Ya suban el video completo!”, “Yooooo. Quiero veeeerrr”, “El anillo de compromiso”, “No creo que sea el anillo de en esa tienda venden otro tipo de joyas... No dudo q haya anillo de compromiso pero más bien será una pieza para el de esas placosas”, “Ella se me hace sencilla y no se ve interesada! Que lindos”, “Tan divinos”, son algunos de los comentarios.