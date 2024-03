Charito Ruiz, ex Ernesto D’Alessio, revela que sus hijos ya conviven con su nueva pareja

Recordemos que hace unas semanas, Charito fue captada con una actitud muy romántica con un supuesto empresario de Monterrey durante la fiesta de cumpleaños de la esposa de Poncho de Nigris, Marcela Mistral.

Ahora, Ruiz dio una entrevista para el programa de espectáculos Ventaneando y confesó que se encuentra muy enamorada de su nueva pareja.

Charito Ruiz revela cuándo conoció a su pareja

Charito Ruiz quiso terminar con las especulaciones y confirmó que está saliendo con el empresario, e incluso reveló cuándo comenzó su romance.

“Sí, estoy muy enamorada, muy contenta, muy feliz, tengo novio, y sí, lo conocí en octubre de 2023”. Charito Ruiz

La influencer dejó en claro que la relación con su nueva pareja es muy seria, tanto que ya conoció a sus cuatro hijos. Charito confesó que tenía muchos nervios por la reacción de sus hijos. Sin embargo, ellos lo tomaron muy bien y aseguró que se llevaron de maravilla.

Charito Ruiz “Cuando les dije, pues yo ya estaba algo nerviosa porque pensé ‘no sé cómo van a reaccionar’. Es una persona tan buena, tan amena, tan ligera para platicar, de llevar, que ese día (que se los presenté), o sea, ya que se fue, mis hijos (me dijeron) ‘mami, estamos muy felices por ti’”.

Aunque Charito se dijo feliz de comenzar este romance, no quiso revelar la identidad de su nuevo galán.

Charito Ruiz habla de su divorcio con Ernesto D’Alessio

Fue en junio del 2023 que Charito Ruiz y Ernesto D’Alessio anunciaron su divorcio después de 16 años juntos. En ese momento, ambos dejaron claro que fue por mutuo acuerdo. Además, que todo acabó en buenos términos y seguirán siendo amigos por el bien de sus cuatro hijos.

Ahora, Charito Ruiz, en la misma entrevista, habló sobre su divorcio con el cantante y aseguró que fue un proceso difícil y reveló que les tomó “todo un año” separarse.

“Ernesto y yo vivimos esta ruptura juntos, fue un proceso, todo un año estuvimos ahí como en la lucha, sabiendo que ya era o se salva o no, y ya, fue un no, y no pasa nada. Juntos le dijimos a los niños, lo platicamos con ellos, y todo quedó muy bien”. Charito Ruiz

La influencer también confesó las razones de su divorcio: “Cuando ya no tienes paz, cuando predomina la inquietud, cuando no puedes seguir adelante ni con tus hijos, que son tu amor eterno, ya se vuelve muy pesado y ahí es cuando ambos tomamos la decisión, porque tampoco fue fácil para él, ni para él ni para mí. Esto fue algo en común acuerdo, me choca cuando dice ‘ay, nos separamos, nos divorciamos desde el amor’, a ver, si no, no te estarías divorciando”.

