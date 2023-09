Charito Ruiz responde con posible indirecta a Lupita D’ Alessio, quien dijo que su hijo fue pisoteado

Luego de 16 años juntos, cuatro hijos y una solida familia, Ernesto D’Alessio y su esposa Charito Ruiz anunciaron el pasado mes de julio su separación.

Hace poco, Lupita D’Alessio hizo unas fuertes declaraciones al programa Despierta América, donde fue cuestionada sobre el divorcio de su hijo de Charito.

En la entrevista con Alan Tacher, la cantante dejó entrever que su hijo se equivocó en la relación y tras ser perdonado habría tenido que soportar malos tratos.

“Le dije: ‘Lo único que no quiero que pierdas es tu dignidad’. Si no te están tratando bien, bórrate de allí. Tú no tienes que aguantar que te pisoteen, que te maltraten, que te hablen feo. No tienes por qué, Ernesto”, expresó.

De acuerdo con Lupita, Ernesto D’ Alessio falló en la relación y habría sido condenado por Charito.

“El error lo hiciste. El error pasó, ni hablar. Te perdonan y luego te condenan. Eso no está padre. No somos nadie para condenar a nadie”, indicó. Lupita D’ Alessio

A pocos días de las declaraciones, Charito Ruiz, ex de Ernesto, publicó un video en el que aparece cantando un fragmento de la canción Según quién de Maluma y Carín León.

Charito Ruiz y Ernesto D’Alessio se casaron en 2007 y tuvieron 4 hijos en total. / Instagram: @charitodalessio

“Dile al que te está informando, que te está malinformando, que te informe bien”, aparece Charito cantando en un video compartido en su Instagram.

De inmediato sus seguidores relacionaron este video con las declaraciones de Lupita D’ Alessio, en las que señala que le pidió a Ernesto que no aguantara malos tratos ni se dejara pisotear.

“Las suegras nunca faltan, defendiendo a sus hijos”, “Ya empezó la tiradera, llámenle a Bizarrap”, comentaron algunos usuarios al video de la influencer.