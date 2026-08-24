¡Charly López da la cara! Responde a su familia que lo tacha de insensible: “Estoy harto de chantaje”

Charly López tiene la conciencia tranquila y da la cara ante las fuertes acusaciones de su familia de no ser empático con su mamá, doña Elvia, a quien recientemente, debido a una complicación de la diabetes, le amputaron el dedo de un pie. En una charla con TVNotas, el exGaribaldi revira, se dice chantajeado y asegura tener las pruebas del apoyo que siempre ha brindado a su progenitora en los traslados y atenciones en el hospital en sus últimas crisis.

El cantante expresó: “Ellos saben lo que he dado… estoy harto de chantaje… Su estado es un descuido de ella (su mamá), ¡perdón!”.

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Charly López rompe el silencio sobre distanciamiento familiar. / Mezcalent, Archivo TVNotas

¿Charly López ayudó a su mamá con sus problemas de salud? El cantante se siente dolido por las acusaciones de su familia

Charly López se mostró dolido por las palabras de su “jefa”, quien puso en duda si era o no su hijo, y ofendido por las afirmaciones de su sobrina Nabila, quien, según él, le trató de “pendejo”. Además, Charly asegura que el supuesto mensaje que les habría hecho llegar con su expareja, de que no le importaba que su mamá muriera, fue tergiversado, nos dice.

Charly relata que, a finales de 2025 y en febrero de este año, estuvo al tanto de su mamá:

“En diciembre la llevé al ISSSTE, la mandé en ambulancia… En media hora salió y dijeron que no tomaba las medicinas de la presión y la diabetes. Lo hizo y salió cotorreando”. Charly López

Pese al distanciamiento, el cual no negó, asegura que sí han contado con él cuando doña Elvia lo ha necesitado. “En febrero, se volvió a sentir mal. Por cuestiones personales, no nos hablamos, que quede claro, pero fui al hospital 20 de Noviembre, hablé con el subdirector, el doctor Canek (Serna de Jesús), y con la directora (Lecsy Macedo Calvillo), para que, por favor, la atendieran… Puedo estar enojado, pero mi mamá es mi mamá. La atendieron perfectamente, no le encontraron nada. De ahí no me volvieron a marcar, ni para darme las gracias ni para nada”.

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Charly López / Mezcalent

Charly López desmiente a su sobrina Nabila y revela cuánto ha ayudado económicamente a su familia

Ahora, Charly López tras enterarse de las declaraciones que sus familiares nos hicieron en el número pasado, enfatiza: “Lo que veo es que planearon lo que hicieron. Se nota en la manera en que habla mi mamá. Lo que más me extraña es mi sobrina, Nabila, cómo se expresa de mí, como si conociera mi vida, supiera mis finanzas. Primero, que se entere de lo que hice por ella y por su mamá (Ariadna, hermana de Charly), por mi mamá y por René (su hermano)... No tiene ningún derecho a juzgarme”.

Reflexionó sobre los muchos años de ayuda que les brindó a sus hermanos y lanzó algunos cuestionamientos.

“Dice mi hermano que lleva 20 años cuidando a mi mamá. Ella se puso mal hace un año y medio. ¿Quién los mantuvo desde hace 18 años? ¿Por qué no buscó un empleo para pagar a una enfermera?”. Charly López

Destacó que los apoyó en lo laboral. “Según Nabila, soy un fracasado y tengo coraje con mi hermana, que me diga: ¿Qué hizo Ariadna antes de que yo pusiera el 4/40, el Congo, Woman’s, Rivoli y el Roma? Con mucho gusto les di empleo, trabajaron bien, pero pasaron cosas que no hablaré, pues son muy personales. ¿Dónde han trabajado que no sea conmigo?”.

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¿Por qué Charly López niega haber deseado la muerte de su madre?

Charly López considera que lo que no se vale es que le exijan la ayuda, ya que él la brinda porque quiere. Y precisa el malentendido que, según cree, causó las declaraciones de su mamá sobre que, supuestamente, él decía que “si se iba a morir, pues que se muriera”.

Charly explicó: “Yo no sé de dónde sacó que quiero que se muera. Lo que dijo mi ex se hizo chisme. Yo comenté: ‘Si mamá se llega a enfermar, Mónica, aquí tengo esto de una funeraria, está pagado, toma, pues no quiero saber nada’”.

Receptivo a nuestros cuestionamientos, Charly dice no explicarse por qué su madre se expresó de él de muy mala manera.

Charly López “Entonces fue: ‘Vamos a exagerar’. Me pareció muy fuerte que diga: ‘¡No sé si es mi hijo o quién es!’. Entonces, ¿no es mi mamá? No voy a hacer quedar mal a mi jefa, porque es mi madre, mi hermana sabe lo que hace, lo que he hecho por ellos, me parece muy ofensivo cómo se expresó Nabila de mí… Hay relaciones de familia que pueden ser muy bonitas y otras que no…”.

¿Charly López acusa a su familia de maltrato emocional?, recuerda todo lo que hizo por ellos y revela que ¡trabaja desde los 6 años!

Charly López comentó que se ha ganado la vida desde muy joven: “No debo platicar mi infancia ni todo lo que pasé, lo que no recibí, porque trabajo desde los 6 años: de cerillito, garrotero, mesero, stripper, cantante, conductor. Gracias a Dios, la vida me ha premiado siendo generoso, dándome trabajo, porque lo busco”.

Y agrega: “Hay maneras de pedir las cosas. Saben dónde vivo. Así como ayudé a mi jefa en 2 ocasiones que olvidaron, lo hice con amor, pero cuando la gente te falla, tampoco debes de aguantar trancazo tras trancazo”.

Afirma que ha sido víctima de abusos, contrario a lo que alegan su madre, hermanos y sobrina. “Me acostumbré a ese maltrato emocional, en 20 años nunca recibí una llamada: ‘¿Cómo estás? ¿Estás enfermo? Oye, escuché que tienes una depresión…’. Y menos una visita”.

Sobre las palabras de Nabila, refirió: “Cuánto odio debe de tener. Y si su mamá es tan exitosa, no entiendo, ¿por qué da la entrevista y dice que necesitan de mí para hacer una planta baja? Y me agreden, me tratan mal y luego me piden… Voy a poner un límite a las personas para tener paz”.

El exGaribaldi subrayó: “La postura de esa entrevista fue ofensiva hacia mí. Cada quien habla como le va en la vida. Yo lo hago desde el amor. La he pasado bien, mal, y no le echo la culpa a nadie de mis decisiones. No critico a mi familia, simplemente no entiendo la postura. Hablaré y visitaré a mi madre, pero no en el momento en el que quiera, ni ella ni mis hermanos, porque lo que hicieron conmigo no fue nada bonito. La entrevista fue para hacerme daño; no querían pedir, pero terminaron haciéndolo, no querían dinero, pero lo pidieron”.

¿Charly López culpa a los descuidos de su mamá por las complicaciones de la diabetes y responde a las acusaciones de insensibilidad?

Al cuestionarle sobre la salud de su madre, señaló que su situación se debe a sus propios descuidos: “Son 2 pastillas las que tiene que tomar y hacer ejercicio, que no lo haya hecho no es mi culpa. Mi hermano dice que lleva 20 años cuidándola, entonces no lo está haciendo bien”.

Resaltó que incluso el médico le advirtió que la señora no tenía los cuidados adecuados. “A mí, lo que me dijo el doctor fue: ‘No se cuida, no toma sus medicamentos, no come bien…’. También mi mamá ya está adulta y la diabetes cobra factura. Afortunadamente, por decir lo menos, fue un dedo, pudo haber sido un pie, una pierna, personas más jóvenes han perdido la vista. La diabetes mata. Mi hijo tiene diabetes infantil, que es peligrosísima, requiere insulina”.

Charly enfatizó: “Tomarte 2 pastillas al día es nada comparado con estar tomando insulina, inyectarte cada que comes, medirte, saber de calorías, cosas que mi hijo ha vivido y está perfectamente, porque se cuida, está emocionalmente tranquilo”.

Y niega ser insensible. “Lo que dijo mi madre es más ofensivo que lo que yo pude haber dicho de ella, pero como es mamá, todo se perdona… No era la manera de acercarse a mí”. Manda mensaje contundente a su sobrina Nabila: “No soy ese pendejo que dice mi sobrina... Nabila: Soy mucho más que eso, ponte a investigar”.

El exGaribaldi nos cuenta que ha logrado paz debido a que ha ido a terapia. “Jesús y César Lozano me ayudaron a sanar muchas heridas de la infancia, de abandono, por eso me ven tan en paz. Estoy sanado, no necesito hablar mal de nadie para ser mejor”.

Lo cuestionamos sobre si su familia, queriendo hacer efectivo el recurso de principio de reciprocidad, lo demanda en busca de una pensión alimenticia. “Que me demanden, si así lo quieren. Tengo cómo comprobar lo que he hecho por mi madre”.

Para finalizar, declaró: “Esto no me movió nada en absoluto, porque tengo la conciencia tranquila; ahora, ¿cómo la tienen ellos? Espero que estén igual de seguros que yo de que lo que dijeron es verdad. Yo no ofendo, que Dios los bendiga”.

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¿Qué dijo Nabila sobre su tío Charly López y la relación con su abuela?

La sobrina de Charly comentó que cuando Ariadna, su mamá y hermana del cantante, estuvo grave, ella lo buscó, y él, a través de su exnovia, Mónica, supuestamente respondió:

“Fíjate que no me importa si se muere, pues que se muera tu mamá”. Nabila, sobrina de Charly López

Señaló que desde la pandemia la familia dejó de convivir con el exGaribaldi: “La gente puede pensar: Aquí quieren dinero. No. Solo queremos una atención hacia mi abuela, de por sí antes le hablaba una vez cada 2 meses, ahora ya ni eso, desde hace como 5 años no le habla. Tuvimos un Año Nuevo juntos... Ahí se desencadenó todo”.

Nabila, sobrina de Charly López “Yo, darle bendiciones, no. Él se ha buscado lo que ha tenido, ha cosechado tanto lo bueno como lo malo. Si no tiene trabajo ahorita, pues ha sido también obra de sus malas decisiones”.

“Él no ha tomado buenas decisiones y si está enojado porque su fama disminuyó y se está rebajando, es porque no luchó lo suficiente, no se enfocó en lo que tenía que enfocarse… y siento que también por eso tiene resentimiento hacia mi mamá, porque aunque él tuvo éxito en la música, mi mamá lo tuvo en los negocios antes de que él abriera el Congo, el Woman’s”.

“Hace como 4 años, abrieron un Woman’s en Satélite. Mi tío firmó, mi mamá lo iba a administrar, después hubo temas que no le gustaron a mi mamá y se salió, pero en ese contrato mi tío le debía pagar 100 mil pesos, que jamás abonó. Luego le rechazaba las llamadas y ya en el inter le dijo: ‘Tú me querías matar, pues no te pago nada, no te busco’”. Nabila, sorbina de Charly López

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