Chef Zahie Téllez rompe el silencio tras ser estafada y perder 750 mil pesos: “Era muy amiga mía”

A finales de febrero se dio a conocer que la juez de MasterChef Celebrity, Zahie Téllez, había interpuesto una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por un fraude de 750 mil pesos que le hizo una empleada de TV Azteca.

Trascendió que esta mujer, llamada Hortensia, le pidió el dinero para un supuesto tratamiento de cáncer. Téllez le hizo dos transferencias: la primera de 500 mil pesos y la segunda de 250 mil. Resultó un engaño.

La experta tiene el programa Platos de Cuchara del canal de YouTube El Gourmet. / TVNotas

La chef no había querido hacer ninguna declaración sobre el tema. Y finalmente comparte a TVNotas:

“La demanda está en curso. Estoy esperando a ver qué dice el juez”. Zahie Téllez

Y nos confió: “Emocionalmente es pesado. Lo peor es que era muy amiga mía. Que me haya mentido fue muy duro”.

También nos confirmó que esta persona le pidió el dinero para un tratamiento contra el cáncer y que hay más gente defraudada: “Te mentiría si te dijera cuántos somos. Pero sé que somos varios los que caímos”.

Perder 750 mil pesos fue un golpe duro para ella: “Era el dinero para sacar mi libro Mi historia a través de los sabores. Había guardado ese dinero para pagarlo. He tenido que irlo pagando poco a poco con lo que percibo, precisamente, de las ventas de este”.

Chef Zahie Téllez, el chef Poncho Cadena y el chef Adrián Herrera. / Twitter

Agregó: “Desde que mi abogado tomó el caso me dijo que no me preocupara. Lo están viendo todo. Fuera de ahí, yo dije ‘que le vaya bien’ (a esta persona) y que sea lo que sea”.

Chef Zahie Téllez aclara que no hay favoritismos en ‘Masterchef Celebrity’

En otro tema, le preguntamos sobre las trampas que se ha sugerido que hacen algunos concursantes de MasterChef Celebrity. Estas, a través de estrategias de equipo. Nos sorprendió con su respuesta:

“A mí me divierte. La gente luego como que se mal viaja. Es una competencia y ellos pueden hacer lo que quieran. No me parece mal que hagan sus estrategias en el juego”.

Eso sí, quiso dejar en claro que no apoyan a nadie: “Los jueces evaluamos los platillos, no a las personas ni a los equipos. Mucha gente dice: ‘Ah, claro, seguramente tienen sus favoritos’. Pero yo soy totalmente imparcial porque es más importante nuestro trabajo que tener consentidos. No vamos a arriesgar nuestro prestigio”, finalizó.

