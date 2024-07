Lolita Cortés conmueve a protagonistas de Betty la fea; dice que le ayudaron en su lucha contra el cáncer

Jorge Enrique Abello y Ana María Orozco, protagonistas de ‘Yo soy Betty, la fea’, están en México para promocionar la secuela de su telenovela, que se estrenará el 19 de julio en Prime Video.

Durante su visita, han participado en entrevistas, conferencias de prensa y asistieron a un encuentro con fans organizado por ‘Los 40 principales’. En este evento, conversaron con Lolita Cortés, quien les expresó su gratitud por haber sido su “lugar de paz” durante su lucha contra el cáncer de mama.

“Tengo más de 40 años en esta carrera artística. Me dedicó al teatro musical y doy clases para actores de comedia musical. Ustedes llegaron a nuestra vida en el 2005, no cuando se estrenó. Mi hermana nos llevó de manera pirata la novela porque no la encontrábamos en ningún lugar y a partir de ahí no hemos parado de verla”, comenzó Cortés en el evento de fans.

La jueza de ‘La Academia’ afirmó que tanto ella como su hermana y su hija no han dejado de ver la telenovela colombiana, que consideran un lugar seguro.

Lolita Cortés revela que ‘Yo soy Betty la fea’ le dio paz y alegría

“Mi hija Pelota me pidió que les dijera, porque ella pone la novela todos los días en la tele esté haciendo lo que esté haciendo porque es un lugar de paz, y le dije: ‘Tienes toda la razón’”.

La talentosa actriz y cantante Lolita Cortés compartió recientemente un conmovedor testimonio sobre cómo la popular telenovela ‘Yo soy Betty, la fea’ se convirtió en una fuente de alegría y consuelo durante su batalla contra el cáncer.

Lolita Cortés conmovió a Ana María Orozco y Jorge Abello, protagonistas de Yo soy Betty la fea. / Captura de pantalla TikTok

“Yo quiero agradecerles porque el año pasado, como muchos saben, me dio cáncer y lo logré. Está en remisión pasé por la mastectomía doble y ahora, hace 15 días, me quitaron la matriz, me vaciaron para que no regrese el cáncer. Pero quiero decirles que ponerlos a ustedes en mi casa ayudó mucho a que ese lugar de paz llegar a mí, a mi corazón y mi vida. Gracias por lo que han logrado en nuestra vida”.

Finalmente, Lolita Cortés externó su admiración por los actores colombianos, quienes quedaron profundamente conmovidos con su testimonio. En un emotivo gesto de apoyo y solidaridad, le dieron un cariñoso abrazo que conmovió a todo el público presente.

‘Yo soy Betty la fea’ y el fenómeno televisivo

‘Yo soy Betty, la fea’, la telenovela colombiana creada por Fernando Gaitán, se ha convertido en un fenómeno mundial desde su estreno en 1999. Su éxito se debe a varios factores. En primer lugar, la trama innovadora y fresca que narra la historia de Beatriz Pinzón, una talentosa economista poco agraciada físicamente, que enfrenta y supera múltiples desafíos en el competitivo mundo de la moda. Este enfoque rompe con los estereotipos típicos de las telenovelas, presentando una protagonista realista y entrañable.

Entre sus mayores logros, se destacan la adaptación de la serie en más de 20 países, convirtiéndose en una de las telenovelas más adaptadas en la historia de la televisión. Ganó el récord Guinness en 2010 como la telenovela más exitosa de todos los tiempos.

