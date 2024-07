‘Exnovio’ de Irina Baeva habla por primera vez de su relación ¡querían tener un hijo!

Desde hace un tiempo surgió el rumor de que Irina Baeva había tenido un novio mexicano, quien le ayudó a llegar a México y a quien supuestamente ‘botó’ al haber alcanzado su sueño de ser actriz.

Esto retomó fuerza nuevamente ahora que Irina está en boca de todos por su trabajo en ‘Aventurera’. Una tiktoker volvió a hablar de la supuesta historia de amor del joven mexicano de nombre Alfredo Abundis e Irina Baeva. La influencer dijo que la famosa se ha expresado mal de su ex porque estaba harta de que él le insistiera en retomar su relación cuando terminaron.

Alfredo Abundis, ‘exnovio’ de Irina Baeva cuenta detalles de su romance

Ahora que el tema resurgió, Alfredo dio una entrevista por primera vez para el programa de YouTube ‘Productora 69’ y ahí habló de su supuesta historia de amor con Irina.

Alfredo aseguró que en 2010 conoció a la actriz en una página de internet que ya no existe, llamada compartodepa.com porque ella buscaba en dónde quedarse en México y él estaba ayudando a promocionar un departamento de un tío ubicado en Lindavista en la Ciudad de México.

Mira: Gala Montes corre a su mamá como su mánager y de su vida “por influencias de los psicólogos” y resentimientos

Según él, después de 6 meses de hablar por medio de esta página, Alfredo cuenta que Irina dejó su carrera universitaria en Rusia y llegó a México. Él la recibió y la presentó con su familia, pero afirmó que “ella llegó por sus propios medios”, negando que haya sido él quien la ayudó económicamente a mudarse a México como se comenzó a decir, “yo no le ayudé en nada”, reiteró.

Alfredo dijo que él se encontraba estudiando su carrera en Ingeniería Electrónica y se llevó a Irina a conocer medio México en viajes a todas partes: “Se me ocurrió la idea de salir y conocer muchas partes del país. Medio país recorrimos ella y yo. Muchas playas, Pueblos Mágicos y ciudades”, recordó.

En medio de esos viajes fue cuando habría surgió el romance y contó, según él, cómo sucedió: “Empezamos a andar una vez que fuimos a Valle de Bravo y mientras íbamos en el camión le di un beso y me correspondió. Todo fluyó más fácil”.

Sin embargo, Abundis dijo que Irina no quitaba el dedo del renglón y estaba muy enfocada a entrar al CEA, el Centro de Educación Artística de Televisa para estudiar actuación y hacer realidad su sueño. El primer año no lo logró, pero al segundo sí pudo y se mudaron juntos a un departamento en San Ángel, muy cerca de Televisa.

El que sería exnovio de Irina confesó que su relación era estable y llegaron a pensar en tener hijos, por lo que ya no se estaban cuidando. “Al final no sucedió bien porque un niño demanda mucho tiempo, hay que dedicarle mucha energía y esfuerzo”, reconoció.

Asimismo, señaló que luego de 4 años juntos, comenzaron los problemas porque él se iba a trabajar y reveló que Irina no tenía mucho ánimo de ser ama de casa y le dejó claro que su prioridad era su carrera como actriz.

“Le iba bastante bien, la querían mucho ahí en el CEA. Veía que ella destacaba de los demás y yo decía dentro de mi ‘ella lo va a hacer, lo va a lograr. No creo que vaya a quedarse conmigo teniendo opciones estando con actores’. Quizá fueron complejos míos, inseguridades y al final tronamos antes de que eso sucediera”, contó.

Alfredo comentó también que fue en Televisa donde le arreglaron los dientes a Irina para tener una mejor imagen. “Desde antes que obtuviera lo que quería nosotros ya estábamos distanciados. En el CEA ya la trataban como si fuera estrella, ya le habían pagado los dientes, y mucha visibilidad”.

Checa: Karla Souza se despide de su hermano el exMenudo, Adrián Olivares, con emotivo mensaje: “Salúdame a papá”

El antes y después de Irina Baeva / Instagram

Entonces dijo que decidió hablar con ella para hablar de su futuro como pareja y dijo recordar bien sus palabras: “Yo le dije ‘te voy a valer ma…’ y ella me dijo, ‘me lo vas a agradecer’”.

De acuerdo con las declaraciones de Alfredo, su relación iba tan en serio que un día viajó a Rusia para la boda de su hermana y conoció a toda su familia: “Estuvo genial, rentaron como una especie de salón a las afueras de la ciudad como una especia de parque japonés. Me acuerdo que los novios tenían que morder un pan y el que más mordiera, era el que iba a tener más fuerza en la relación”.

Alfredo también aclaró que no lo usó y que siempre fue una buena novia: “La verdad es que no me usó. Para nada, en ningún momento fue así, ella fue amable, cordial, respetuosa. Sí llegamos a tener unos problemas ahí de pareja y todo como todas las parejas pero normal”.

Por último, Alfredo dice que le gustaría volver a verla solo para ser amigos porque desde que terminaron ya no se buscaron. “No es como que no supiera nada de ella, en todos lados está. (Me siento) bien y mal (de ver que ya es famosa) porque digo, ‘a eso vino, lo logró’, pero mal porque digo ‘me hubiera gustado estar ahí’. Se lo llegué a decir y me dijo, ‘no, ya me vale ma…’ Como amigos quién sabe si hubiera funcionado porque ya habíamos tenido una relación muy larga”, concluyó.

Mira: Emmanuel Palomares confesó lo que siente al trabajar y ver de nuevo a su ex, Irina Baeva