¿Chicharito Hernández escucha voces? El nuevo video viral que desata polémica tras su salida de Chivas

Javier “Chicharito” Hernández volvió a encender las redes con un video de introspección en Instagram: se repite críticas como “eres un fraude” y “estás acabado”, para luego escuchar a su “conciencia” que le pide dejar de complacer a todos y priorizarse. El mensaje terminó en tendencia y dividió opiniones entre fans “¿perdió la cabeza?”

Chicharito lanza comunicado con disculpas públicas por comentarios sobre el rol de la mujer. / Instagram: @ch14_

¿Qué dijo Chicharito Hernández en su video viral de Instagram que desató polémica en redes sociales?

El video de Chicharito Hernández en Instagram inicia con una serie de frases que representan, según él, las críticas que ha recibido en los últimos meses. Con un tono serio y reflexivo, se escucha:

“Eres un pésimo jugador de futbol”, “eres un mal padre”, “estás decepcionando a un país que cree en ti”, “eres un fraude”, “tu cuerpo ya no responde”, “eres viejo”, “se están riendo”, “se acabó para ti”, “eres un farsante”, “eres un chiste”, “estás acabado”. Voz en Off de Chicharito

Las palabras impactaron de inmediato. Posteriormente aparece una segunda voz, que simboliza su conciencia, invitándolo a dejar de intentar complacer a todos.

¿Chicharito Hernández escucha voces en su cabeza o su video es un mensaje de superación personal tras las críticas?

Uno de los puntos que más polémica generó fue precisamente la narrativa del video de Chicharito Hernández: una voz que lo confronta y otra que lo guía. La voz que representa su conciencia le dice:

“Sí, he estado intentando hablar contigo desde hace mucho tiempo, pero insistes en intentar ser todo para todos. Nunca lo vas a lograr. Nunca vas a satisfacer a todos. Solo hay una persona en la que necesitas enfocarte. Déjame mostrarte cómo es un día cuando pones en primer lugar a la única persona que realmente importa: tú mismo”, se escucha.

Después de este diálogo interno, el futbolista cae en un sueño profundo y despierta con una actitud completamente distinta. El mensaje cambia de tono y se vuelve optimista:

“Hoy va a ser un gran día. Wow, me siento tan agradecido de estar vivo. Me siento y me veo muy bien. Elijo enfocarme solo en lo positivo. Cada comida y cada sonrisa es un recordatorio de lo afortunado que soy. Mi cuerpo es capaz de mucho más cuando realmente me estoy divirtiendo con él. Tenías razón. Gracias.” Chicharito Hernández

Para algunos seguidores, el video de Chicharito Hernández es simplemente una representación creativa de la lucha contra la crítica y la presión mediática. Para otros, el formato encendió alarmas y dio pie a comentarios más duros.

¿Por qué Javier “Chicharito” Hernández publicó este mensaje motivacional después de su salida de Chivas?

Desde que dejó al Guadalajara, cada publicación de Javier “Chicharito” Hernández ha generado debate. Su etapa reciente estuvo marcada por lesiones, bajo rendimiento y cuestionamientos constantes, lo que convirtió su salida en un tema sensible para la afición.

En la descripción del video, el delantero dejó clara su postura: “No puedes vivir tratando de tener a todos felices. Siempre habrá opiniones. Siempre habrá ruido. El único con el que despiertas y te acuestas todos los días eres tú. Si hablas mejor. Si haces lo correcto para ti. Si creces, aunque incomode a otros. Ya ganaste. Enfócate en ti. Eres tu mejor proyecto”.

Y aunque se trataba de un video motivacional, como era de esperarse, los comentarios no tardaron en inundar la publicación. Las reacciones fueron tan diversas como intensas. Algunos usuarios escribieron:

