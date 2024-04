Chiquis busca reconciliarse con su abuelo, Don Pedro y su tío Juan Rivera tras demandas en su contra

Los hijos de Jenni Rivera han mantenido desde hace varios meses una fuerte disputa legal en contra de su abuelo Pedro Rivera y su tío Juan Rivera. Debido a esta situación, la familia se ha distanciado.

Recordemos que un juez de la corte federal de Los Ángeles admitió la demanda de los hijos de Jenni Rivera en contra de su abuelo materno, Don Pedro Rivera, y su sello discográfico Cintas Acuario, por la supuesta explotación indebida de las grabaciones de ‘la Diva de la banda’.

Por su parte, la disputa legal entre Chiquis y Juan Rivera es por que ella supuestamente no le dio el crédito a su tío de la canción ‘Abeja reina’, que ambos habrían compuesto junto con otro cantante, Bobby Castro. Debido a esta situación están alejados.

En un reciente encuentro con la prensa, Chiquis habló de los problemas legales que enfrenta con su familia y expresó su deseo de hacer las paces con ellos.

La empresaria destacó su intención de hablar con su tío Juan Rivera para resolver las diferencias y escuchar su versión de los eventos.

Respecto a la demanda que sus hermanos interpusieron en contra de su abuelo Pedro Rivera, Chiquis mencionó que no está completamente informada sobre el asunto y espera que haya respeto mutuo.

Chiquis

“La verdad no sé mucho de eso. Tengo que hablar con mi hermana, que es la que se está encargando de todo. A mí me gustaría que hubiera paz. Hay muchas cosas que aún no se saben, que todavía no hemos contado por respeto”.