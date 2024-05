Chisme no like dio a conocer supuestas conversaciones de Mariela Sánchez hablando mal de Cristian Castro

Hace apenas unos días, Cristian Castro notificó a sus seguidores por medio de Instagram que había retomado su relación con la empresaria argentina Mariela Sánchez. Esta noticia llegó inesperadamente, pues la pareja había confirmado su separación a en febrero, luego de haber iniciado su romance a principios del 2024.

A pesar de los rumores y especulaciones que rodearon su ruptura, la reconciliación parecía ser una señal positiva para la pareja. Sin embargo, acontecimientos recientes han puesto en duda la estabilidad de su relación.

Mira: ¿Divorcio? JLo y Ben Affleck ya no vivirían juntos ¡problemas en el paraíso!

Según reportes del programa de espectáculos “Chisme no like”, se han filtrado supuestas conversaciones entre Mariela Sánchez y una amiga, en las cuales la empresaria habla de manera poco halagadora sobre Cristian Castro. En estas conversaciones, quien presuntamente sería Mariela describe al cantante como descuidado en su higiene personal, llegando incluso a calificarlo de “sucio”.

Conversación atribuida a Mariela Sánchez, que dio a conocer Chisme no like

“Es un sucio. Vivió en mi casa un mes. Sé lo que es. A mí no me aguanta. Soy muy ordenada y tengo una vida reordenada. Él quería salir corriendo. No aguantó. Soy muy impecable”.