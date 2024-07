¿Cristian Castro anda sentido con Yuri? La cantante aclara lo dicho por Verónica Castro

El pasado 2 de junio, Verónica Castro se comunicó vía telefónica con el programa ‘Ventaneando’ para actualizar sobre su estado de salud tras la operación de emergencia a la que se sometió hace poco. Afortunadamente, reveló que la cirugía había sido de su hombro y que no era algo grave.

Durante la plática, habló sobre la inesperada cancelación de la gira de Yuri y Cristian Castro, esto luego de que la veracruzana revelara que su colega decidió dejar el proyecto sin previo aviso.

La famosa actriz mencionó que su hijo estaba “muy sentido” con la intérprete de ‘Maldita primavera’ por afirmar que no eran amigos y decir que ya no retomaría la gira con él.

“Cristian, no sé, dónde anda, ya acabo la gira, me estoy enterando de que no van a seguir. Lo último que supe es que andaba muy sentido porque decía que Yuri dijo que él no es su amigo. Ya ni modo”, expresó Verónica Castro.

Te podría interesar: Verónica Castro dice que Cristian Castro anda muy sentido con Yuri, ¿por qué?

Yuri le responde a Verónica Castro y aclara por qué no es amiga de Cristian Castro

Tras las declaraciones de Verónica Castro, el programa ‘Ventaneando’ contactó a Yuri para que diera su postura frente a lo dicho por la también presentadora.

En el encuentro, la cantante dijo que no considera a Cristian Castro como un amigo debido a que no convivieron lo suficiente y aprovechó las cámaras para enviarle un contundente mensaje a Verónica.

“Quería aclararte, Vero, que, efectivamente, el que diga que tu hijo no es mi amigo, no quiere decir que sea mi enemigo. Cristian no es mi amigo porque no se dieron las cosas. Tú conoces muy bien a tu hijo. También Cristian me dijo ‘no soy una persona que conviva’”. Yuri

Yuri / Instagram: @oficialyuri

No te pierdas: Ninel Conde salía con Efraín Vergara y el empresario José Ángel González y se casó ¡con el mejor postor!

Yuri asegura que intentó acercarse a Cristian en reiteradas ocasiones

Según Yuri, intentó hacer amistad con el ‘Gallito feliz’ en muchas ocasiones y hasta lo invitaba a comer o a orar con ella. Sin embargo, el cantante nunca accedió e incluso alguien de su equipo le dijo que él quería estar solo en su camerino.

“Yo lo iba a buscar al camerino y decirle ‘oye, amigo, vente, vamos a orar si quieres o vamos a vernos antes del show’. Hubo alguien de su equipo que me dijo ‘no, el señor ya no quiere que lo vayas a buscar. No quiere que te acerques, salen directo’ (y yo dije) ‘ah, ya, perfecto’”, puntualizó.

Para finalizar, señaló que quería aclarar “las cosas”, pues siente un gran cariño y admiración por Verónica y no desea malentendidos entre ellas.

“Hubo un momento en que (estuvo con) la primera chica (Mariela Sánchez) y me pidió que por favor no hable, no comente y yo lo respeté. La gira no se termina por ninguna relación o conflictos personales. Cristian no es peleón, es muy pasivo. Cris fue el que decidió (terminar la gira) y yo lo respeto y no pasa nada. No estoy enojada. Si lo vuelvo a ver, lo abrazo”, concluyó.

Mira: Hijo de Rogelio Guerra lanza contundente mensaje a Alfredo Adame por su asistencia a la Marcha del Orgullo