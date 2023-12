Christian Estrada asegura que sí le pasa jugosa manutención a Ferka y ella le manda fuerte mensaje

Los problemas entre María Fernanda Quiroz, también conocida como Ferka, y Christian Estrada continúan por la manutención de su hijo. Ahora el modelo rompió el silencio ante las cámaras de Telemundo.

Estrada desmintió algunas declaraciones que ha dado su expareja a diferentes medios, lo cual supuestamente el actor dice que ha dañado su imagen.

En el programa En casa con Telemundo aseguró que es mentira que no le da pensión alimentaria para su pequeño. Al contrario quiso llegar a un acuerdo con la actriz, tal como ella se lo pidió.

Christian Estrada confesó que solo quiere estar presente en la vida de su hijo / Instagram: @estradac11

Christian Estrada “Si vas a decir en una cara que quieres lo mejor para tu hijo, demuéstralo. Si el papá lleva un año ofreciéndote 15 mil pesos mensuales para el niño, seguro médico, estudios escolares, ropa, pañales y comida, ¿qué quiere?”.

Estrada detalló que esta situación le ha afectado mucho, pues se está perdiendo el crecimiento de su primogénito: “Si yo no estoy con mi hijo o no puedo convivir con él, es porque la madre no me lo permite. Es tiempo perdido y que no voy a poder recuperar”.

Finalmente, Christian reveló que sí puede pagar la manutención del menor, ya que también es empresario y dice tener los recursos para hacerlo, pero exparticipante de ‘La casa de los famosos México’ le sigue poniendo barreras con la intención de que no vea a su hijo.

Cristian Estrada asegura que le pasa mensualmente a @Ferka 15,000 pesos y otros beneficios. #LosLeo pic.twitter.com/g6L4AZn9Li — Carlos Adyan (@carlosadyan) November 30, 2023

Ferka le responde a Christian Estrada

Ferka reaccionó a las declaraciones de su expareja: “Cada quien que diga lo que diga. Yo siempre me he basado en la verdad. Respeto muchas sus entrevistas o la manera que se quiere hacer notar y está bien”.

Ferka dentro del reality se ha mostrado renuente a la amistad con Wendy. / Instagram: @ponchodenigris / @ferk_q

Por otra parte, la actriz contó que se siente muy renovada, pues hace unos días cambió de look y ha estado dejando todo atrás.

“Me siento renovada. Me acabo de hacer un cambio de look. Ya se murió la María Fernanda pasada. Ya cumplí un año de ese día terrorífico, que en verdad le vaya muy bien “.

