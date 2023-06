LCDLFM: Ferka revela cómo Christian Estrada la habría agredido en pleno bautizo de su hijo

Ferka y Christian Estrada han estado envueltos en la polémica, luego de que la actriz confirmara su ruptura y señalara a su ex como un papá “ausente” y que no da manutención.

María Fernanda Quiroz, mejor conocida como Ferka, ha dado mucho de qué hablar últimamente, ya su participación dentro de La casa de los famosos México no ha pasado desapercibida.

Y es que, la actriz se ha posicionado como una de las villanas del reality, dado que ha estado envuelta en diversas polémicas dentro de la casa.

Sin embargo, Ferka abrió su corazón y reveló a sus compañeros cómo fue que inició el pleito con el padre de su hijo, Christian Estrada.

Ferka habló de las situaciones que ha pasado con el padre de su hijo / Instagram: @ferk_q

En plena fiesta temática de cada viernes, Wendy Guevara, Apio Quijano, ‘La Barby’ Juárez y Raquel Bigorra, cuestionaron a la histrionisa sobre la relación que lleva actualmente con su ex, y el por qué ahora es su “peor enemigo”.

Sin pelos en la lengua, María Fernanda aseguró que estuvo completamente enamorada de Estrada. No obstante, él no cortó el “cordón umbilical” con su madre, lo que habría provocado que ella “abriera los ojos” y terminara esa relación.

Christian Estrada aseguró que él no es un padre ausente, pero no quiere la custodia de su hijo. / Instagram: @estradac11

Ferka relató que fue en el bautizo de su hijo donde ella se dio cuenta de que no quería ser agredida ni por Estrada, ni por su suegra, quien presuntamente la amenazó en plena fiesta.

“La suegra me agredió en el bautizo de mi hijo (…) No sé si fueron las copas (…) Pasa, que no la pelo, y me hace así (se jala el brazo) y me dice ‘conmigo no, soy más perr* que tú, Ferka’ (…) Me calenté porque me habló feo (…) sí está cañón, yo sé que las madres son intocables, pero está tu hijo y tu próxima esposa. A quién tendría que decir ‘hey, para’”, relató Ferka.

Así lo contó Ferka dentro de LCDLFM:

Y agregó: “(me dijo Christian) ‘Con mi madre no te metas, pendej*', ahí es cuando yo (abro los ojos), agarro, súbete a la camioneta, a mi mejor amiga también, se empieza a poner superviolento, corro así desquiciada con mi chamaco y me voy a mi casa (…) tres noches desaparecido, la primera noche no lo podía creer”.

Finalmente, la famosa reveló que estuvo muy triste dos días, hasta que Christian Estrada llegó a su casa y le dejó claro que él no quería arreglar las cosas, lo que derivó en que ellos dos se separaran e iniciara el pleito legal que protagonizan actualmente.