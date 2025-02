Christian Nodal dedica canción a su hija, ¿con mensaje para Cazzu? Esto dice la letra

Hace poco, Christian Nodal lanzó su nuevo álbum ‘P’al cora’ EP. 2.0. Este disco ha dado mucho de qué hablar, incluso desde antes de su estreno, pues muchos esperaban que alguno de los temas fuera dedicado a Cazzu, su expareja.

Esto, debido a que la argentina regresó a la música con dos canciones nuevas: ‘La cueva’ y ‘Dolce’. Si bien ambos sencillos hablan del desamor, tienen estilos diferentes, pues la primera describe a una mujer que, pese a todo, está dispuesta a superar el pasado; mientras que la segunda menciona a una persona que se vengará de su pareja por serle infiel.

Si bien la propia cantante descartó que fueran una dedicatoria, muchos fans consideran que tanto la letra como el videoclip de cada una tienen muchos mensajes ocultos contra Nodal y su actual esposa, Ángela Aguilar, con quien presuntamente la habría engañado.

Aunque aparentemente el mexicano no dedicó ninguno de sus nuevos éxitos a Cazzu, se sabe que sí compuso una canción para la hija que tuvo con ella.

Christian Nodal y la canción que le dedicó a su hija

El nuevo álbum de Nodal incluye el tema ‘Contigo al cielo’, una canción escrita para su hija, en la cual busca expresar que, pese a todos los errores que ha cometido en el pasado, siempre será su prioridad.

Durante la gira promocional del disco, realizada en junio del año pasado, el artista habló sobre este sencillo y aseguró que era su favorito, ya que destacaba la forma en la que su vida cambió tras volverse padre.

“Como papá se siente el compromiso más grande en la vida. El ver esos ojitos, verte proyectado en ese ser humano es el sentimiento más precioso. Ya dice ‘papá', ‘mamá’... Ya dice ‘hola’ con la manita”, expresó con evidente orgullo.

¿Qué dice la letra de ‘Contigo al cielo’, canción de Nodal para su hija?

No sé si merezca el cielo

Porque me he portado mal

O si Dios se haga el ciego

Y me la deje pasar

No he sido el mejor ejemplo

Siempre doy motivos para hablar

Mis errores los lamento

Ojalá los puedan perdonar

Pero contigo me dieron

Algo que no tiene precio, mamá

Será que se confundieron

Y lo que me tocaba dieron de más

Y si me cierran el cielo

Te lo juro, no me voy a enojar

Porque ya lo tengo aquí

Aquí junto a ti

Contigo, el cielo me dieron

Contigo, aquí todo lo tengo

Mami, tú eres mi cielo

Ahí te lo digo

Contigo, el cielo me dieron

Contigo, aquí todo lo tengo

Mami, tú eres mi cielo

Ahí te lo digo

Me gané la lotería

Y no tuve que jugarla

Le diste luz a mi vida

Y ya nada va a apagarla

La letra de la canción solo habla del gran amor que siente hacia su hija y lo mucho que cambió su vida tras su nacimiento.

¿Cuándo nació la hija de Christian Nodal?

En abril del 2023, Cazzu sorprendió a todos al revelar que estaba embarazada durante un concierto en Buenos Aires, Argentina. Desde el anuncio, tanto Nodal como la argentina no dudaron en compartir el proceso a través de sus redes sociales.

A mediados de septiembre de ese año, los cantantes dieron a conocer que su hija había nacido. Por supuesto, los fanáticos les desearon todo lo mejor en esta nueva etapa.

Tras su separación, la argentina reveló que su ex solo había visitado a su hija en dos ocasiones, algo que el propio Nodal ha reconocido. Sin embargo, explicó que esto se debía a que su agenda de trabajo no le permite estar con su pequeña tanto como quisiera.

