Con todo y pleito, Rubí Ibarra niega su participación en La Casa de los Famosos México

El nombre de Rubi Ibarra fue uno de los más sonados para entrar a La Casa de los Famosos en su edición en México.



Rubí Ibarra García, ex participante de La Academia, negó en redes sociales su participación en el nuevo reality de La Casa de los Famosos México.

Si bien, a través de Twitter, La Comadrita compartió para sus seguidores los rumores que hay sobre quién llegaría a este reality y uno de ellos era el de la cantante; sin embargo, nada era certero aún.

Ante esto, Rubí no se quedó callada y rápidamente desmintió esta información e incluso pidió que ya no la llamaran “quinceañera”, ya que para ella es incómodo.

Rubí contestó contundentemente a los rumores sobre su participación en el reality. / Twitter: @lacomadritaof_

“Oye, esto es mentira, yo estoy centrada en mi música y obra de teatro, por favor no difundas noticias falsas, yo ya no tengo xv años, es incómodo para mí que me sigas nombrando de esta manera, gracias”, escribió.

Así respondió La Comadrita a la aclaración de Rubí / Twitter: @lacomadritaof_

Fue así que usuarios opinaron acerca de esta respuesta y pidieron a Rubí que no se ofendiera, además de cuestionarle lo que ha logrado en su “carrera” como cantante.

Rubí Ibarra incursionó en el mundo de la música / Instagram: @iamrubiig

A raiz de estos comentarios, la ex académica no dudó en responder nuevamente y aseguró que ella no se ofendió en lo absoluto; sin embargo, borró los tuits.

“Yo jamás dije que me ofendiera jaja solo estoy diciendo que no difunda noticias falsas porque en el post confirma algo que no es verdad bb y cómo voy a tener discos de oro y plata si apenas estoy empezando en esta industria jajajaj en fin bendiciones”, reiteró.

La cantante pidió que no se difundieran noticias falsas sobre su presunta participación en La Casa de los Famosos México / Instagram: @iamrubiig / Twitter: @lacomadritaof_

Sin más, usuarios nuevamente externaron que Rubí no debería molestarse por la difusión que le dan en redes, pues hay muchos que “ya ni se acuerdan de ella”, por lo que estaría bien que aceptara participar en La Casa de los Famosos México.