Conductor de Sale el Sol tacha de “mediocre” el Acróstico de Shakira; la acusa de facturar con sus hijos

Poncho Vera sostuvo que los hijos de Shakira y Piqué “no merecen” estar involucrados en los problemas de sus padres.

A un día de la presentación del video oficial de Acróstico, el nuevo sencillo de Shakira, uno de los conductores de Sale el Sol afirma que la cantante solo usó a sus hijos para “promocionar” una canción tan “mediocre”.

En la más reciente emisión del matutino, algunos conductores comenzaron a debatir sobre el videoclip de la colombiana, principalmente, en el hecho de que haya incluido a sus dos hijos para que interpretaran parte del tema.

Por su parte, Jean Duverguer salió en defensa de exesposa de Piqué y dijo el video solo era una muestra del gran amor que le tiene a sus pequeños; en tanto, Ana María Alvarado manifestó que los niños no deberían involucrarse en algo tan “mediático”.

Sin embargo, las cosas escalaron de nivel cuando Poncho Vera sostuvo que la canción era “mediocre” y solo estaba en tendencias por el simple hecho de que sus hijos estaban incluidos, pues la gente ya se estaba “cansando” de ella.

Poncho Vera sostiene que el videoclip de Shakira solo fue exitoso gracias a la presencia de sus hijos. / YouTube: Imagen Entretenimiento

Te puede interesar: Shakira lanza video oficial de Acróstico y rompe las redes, ¡sus hijos debutaron en la música!

“Aquí no está involucrando a nadie, está utilizando a un niño, lo cual no es válido de ninguna manera, ni tiene justificación. Esta canción, la cual es definitivamente mediocre, no ofrece nada innovador. Ha tenido tantas reproducciones porque sale este chamaco”, expresó.

Aunque entiende que Acróstico solo fue un recurso de expresión para Shakira, manifestó que está “opacando al arte” para “crear un escándalo” de su tan conocida separación del futbolista, pese a que, en su momento, pidió privacidad.

“Ella pidió privacidad para sus hijos, pero aquí, con tal de conseguir vistas, los está utilizando”, apuntó, evidentemente molesto.

Poncho Vera aboga por el respeto a los hijos de Shakira

Para finalizar la conversación, Poncho Vera comentó que los niños merecen que sus padres dejen de involucrarlos en su controversial separación y hasta dijo que era “injusto” señalar a Piqué como el “villano de la historia”.

“Los niños merecen una vida privada, no ser exhibidos de esta manera tan artera en un pleito entre mamá y papá. De ninguna manera, podemos señalar a Piqué como el responsable, es brutalmente injusto. Cada historia tiene dos versiones y aquí no hay villanos, hay adultos que se tienen que hacer responsables de sus acciones”, concluyó.

Poncho Vera cree que los hijos de Shakira y Piqué no deben involucrarse en la separación de sus padres. / Facebook: Poncho Vera

Internautas reaccionan a las palabras de Poncho Vera

Aunque hubo varios que sí apoyaron sus palabras, Poncho Vera fue sumamente criticado por sus palabras, pues los internautas alegan que la canción es “hermosa” y una expresión de amor por parte de Shakira hacia sus hijos.

Poncho Vera fue sumamente atacado por criticar el nuevo videoclip de Shakira. / Facebook: Poncho Vera

Te recomendamos: Shakira canta uno de los temas más exitosos del reggaeton y las redes explotan