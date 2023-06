Conductora de Netas Divinas sustituye a Yolanda Andrade en su programa con Montserrat Oliver

Debido a sus problemas de salud, Yolanda Andrade no pudo estar en el Montse & Joe, pero Montserrat Oliver aclara que Yolanda no dejará el programa.

Desde hace unos días, la salud de Yolanda Andrade ha preocupado, debido a que ha llegado hasta el hospital e incluso ha dejado sus secretos y memorias en manos de un amigo, quien ya tiene instrucciones precisas para darlas a conocer si ella llega a fallecer.

Por este motivo tan delicado que mantienen a la conductora enfocada en su salud, no pudo presentarse a trabajar en el programa que comparte con Montserrat Oliver en Unicable.

Así lo dio a conocer ella misma hace unos días que acudió a la XEW para hablar con la productora del programa debido a su estado de salud, donde dijo entre lágrimas que tenía un aneurisma.

Pero bien dicen que “el show debe de continuar” y puesto que el programa debe de seguir sus grabaciones y transmisiones, en su más reciente emisión, una conductora del programa Netas Divinas, también de Unicable, apareció en el lugar de Yolanda.

Se trata de Daniela Magún, quien apareció al lado de Montserrat para conducir con ella en esta ocasión, en un programa del Día de las Madres.

Asimismo, Montserrat aclaró que Yolanda no se va del programa y dio un mensaje, “les voy a explicar, Joe sigue haciéndose estudios en el hospital, ya está mejor pero aún no le han dejado salir (hasta ese momento, pues ahora se sabe que está fuera del nosocomio), por eso no está con nosotros hoy. No es que ya dejó el programa, no es que no la queramos pero necesitamos que Joe se recupere para que esté aquí con nosotros porque como Joe, nadie, sabemos que la queremos mucho”.

Daniela Magún de Netas Divinas fue la co-conductora de Montse & Joe en esta ocasión / YouTube: Unicable

La conductora que había aparecido sola en programas previos a los que Yolanda no pudo asistir, comentó entonces, “pero amamos a Daniela Magún y hoy es nuestra invitada y co-conductora, me va a ayudar a llevar este programa y lo que yo siempre digo de ella, es que la conocí hace muchos, muchos años cuando Kabah y te lo he dicho siempre, es un honor tenerte aquí además de trabajadora y talentosa”.

Daniela por su parte dijo, “Un beso a Joe, ahora somos Monste y Joeniella jaja… somos hermanas de canal, (vengo) de las Netas y yo estoy feliz de estar aquí, sobre todo porque es un día antes del 10 de mayo” y Montse complementó, “Joe, te mandamos besos, es cierto, espero que ya te recuperes muy pronto y regreses”, sin mencionar aún una fecha para que eso suceda.