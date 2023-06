¡Confirmado! Belinda y Babo tendrán colaboración musical

Belinda reveló que tendrá una colaboración con el Babo, integrante el grupo Cartel de Santa.



Desde hace algunos días fuertes rumores de una colaboración entre Babo, líder y vocalista de la exitosa agrupación Cartel de Santa y Belinda corrían por las redes sociales, ahora es un hecho y es la misma cantante quien lo revela.

Este inesperado proyecto ha generado gran expectativa entre los fans de la cantante y ahora que Belinda lo ha mencionado esta causando furor en redes.

Durante el pasado fin de semana, Belinda se presentó en Monterrey, Nuevo León, junto al elenco de “Los 2000’s popTour”. Al ser cuestionada sobre su colaboración con el rapero mexicano, Belinda confirmó sí, aunque no reveló más detalles al respecto de la canción que interpretará junto al líder de Cartel de Santa.

Belinda y Babo son amigos y se escriben en IG

Belinda presumió en España alguna de sus conversaciones privadas en Instagram, y sorprendió cuando mostró que con quien se mensajea con el líder del Cartel de Santa.

En dicha parte de conversación que compartió, mostró un video que Babo le mandó en la que le enseña una canción, cosa que, dice Belinda, suele hacer, pues es un hombre creativo con el que intercambia ideas musicales con frecuencia.

“Babo es un rapero mexicano muy cool, tienen que escuchar su música porque a mí me encanta, siempre me está mandando sus ideas, él es muy creativo, entonces está en el estudio toda la noche y me mandó esta canción”, dijo al mostrar dicho video.