¡Confirmado! Valentino Lanús regresa a las telenovelas en Tu vida es mi vida junto a Susana González

Luego de que Valentino Lanús fuera captado en Televisa y se especulara su regreso a las telenovelas, tras años de ausencia, este miércoles 4 de octubre alrededor del mediodía se llevó a cabo la presentación a medios de Susana González y Valentino como los protagonistas de la telenovela Tú vida es mi vida.

Esta historia marca el retorno de Valentino a los melodramas tras una larga ausencia de 6 años.

Respecto a su ausencia del medio del espectáculo, el actor señaló que se debió a que se internó en la selva de la Riviera Maya: “Nos fuimos a internar a la selva donde nos olvidamos de todo tipo de tecnología, donde aprendimos mucho a ser feliz con lo que uno tiene. A olvidarte de todo y de cualquier tipo de tecnología. Donde estuvimos viviendo completamente sin nada”, indicó.

Tu vida es mi vida es la nueva telenovela de Valentino Lanús en Televisa / Alejandro Isunza

Valentino comentó que se fue con toda su familia a este lugar: “Nos fuimos todos donde ahí aprendí a ser papá, esposo, amigo, etc. Además, ahí conocí a mi esposa con quien experimenté muchas cosas muy padres. Ella ya era un ser espiritual con una evolución muy grande”.

Sobre su participación en este nuevo proyecto dijo estar contento y más porque Susana es la culpable de que esté en la telenovela:

“Ella es la culpable de que este yo aquí. Yo estoy acostumbrado a que esas cosas me pasen, de soñar a las personas, y cosas de retrospección te llevan a muchas cosas. Soñé con Susana y me llegó la propuesta del proyecto y me dijeron que estaba ella y dije: ‘ah, sí claro, sí. Se tenían que acomodar varias cosas y cambio de país, pero se logró y ya estamos aquí”.

Valentino Lanús aceptó el proyecto porque Susana González iba a estar en él / Alejandro Isunza

Por su parte Susana González señaló sobre su participación a este proyecto: “(Estoy) contenta, feliz. Es la primera vez que trabajo con la señora Angelli Nesma en un proyecto que para mí es muy especial”.

Susana González será la protagonista de la historia / Alejandro Isunza

Respecto a la participación de Valentino Lanús dijo, Susana dijo: “Maravilloso, me encanta. Estoy feliz de que sea él. Fue una sorpresa para mí súper bonita. Es un proyecto diferente. Yo siempre aprendo mucho de los seres de los que me rodeo. Pero en este caso de Valentino trae una historia muy fuerte y una historia que nos está compartiendo y es una delicia platicar con él”.

Esta historia constará de 180 capítulos que se van a grabar próximamente y que se estrenará el 9 de enero del 2024 por Las Estrellas. Además, poco a poco se va a ir presentando al resto del elenco.