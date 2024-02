Consuelo Duval no puede perdonar a su exempleada por el robo a su casa y toma drástica decisión

Hace unos meses, Consuelo Duval fue víctima de un robo en su casa, orquestado por la que era su empleada doméstica teniendo como cómplices a una banda de delincuentes.

Aunque se había manejado la versión de la empleada de Consuelo había sido víctima de la estafa de ‘la Patrona’ con la que los rateros engañan a las empleadas haciéndose pasar por sus patrones con trucos de Inteligencia Artificial fingiendo una voz similar a la de ellos para convencerlas de entregarles valiosos artículos, poco después se descubrió que el robo sí había estado organizado por la ahora exempleada de la actriz.

La traición de su empleada, que le dejó una gran pérdida en sus bienes, le causó un gran daño a Consuelo y recientemente aceptó que no supera lo que sucedió por lo que se encuentra tomando terapia psiquiátrica y quiso tomar una drástica decisión.

Consuelo no ha podido perdonar a su exempleada por el robo / Archivo TVNotas/ Fiscalía CDMX

A casi dos meses del robo, la actriz comentó, “lo que más coraje me da es que yo lo vi venir y no hice nada, no confié en mi intuición”.

Y agregó que la terapia le ha ayudado a superar lo que sucedió, “ahí voy, cada vez mejor, estoy en terapia psicológica, psiquiátrica. De repente se aparecen demoniecitos en la cabeza que te hacen pensar cosas que dan miedo, pero no. Me siento muy protegida y muy amada, y cada día más en paz”.

¿Cuál es la drástica decisión que tomó Consuelo Duval después del robo que sufrió en su casa?

Duval compartió que parte de su sanación fue irse de la casa donde sucedió el robo y ahora tiene otra, “ya me cambié (de casa). Un ratito porque me traía recuerdos tristes”, indicó.

Además, profundizó en el porqué no ha podido perdonar a su exempleada por traicionar su confianza de esa manera, “No puedo (perdonar), estoy enojada, de repente pienso y digo ‘qué cab...’ y otra vez me vuelvo a enojar, y total no puedo perdonar, pero ya perdonaré", concluyó.

