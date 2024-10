Consuelo Duval recuerda amarga experiencia con cajera a la que le pidió perdón llorando

Consuelo Duval compartió una emotiva y reveladora experiencia durante su participación en el programa ‘Netas divinas’. La actriz confesó haber vivido un momento incómodo con una cajera mexicana en Estados Unidos, a quien, en un principio, juzgó de manera equivocada por no hablarle en español. Este incidente, sin embargo, tomó un giro inesperado cuando la empleada le explicó el verdadero motivo detrás de su comportamiento.

Según relató Duval, todo comenzó cuando se encontraba en Estados Unidos e intentó saludar una cajera en español, pensando que, al ser compatriota, compartirían ese vínculo. Sin embargo, la joven le respondió en inglés, afirmando que no hablaba español. La situación causó confusión en Consuelo, quien notó que la empleada sí entendía el idioma, pero se negaba a hablarlo. Molesta, la comediante decidió retirarse del lugar.

“Me lo entendía todo en español, pero no me respondía en español. Me empecé a enojar...hice mi coraje y me fui”, recordó Consuelo,

Consuelo Duval se presentaría en TV Azteca / Instagram: @lafamiliapelucheoficial

Consuelo Duval revela por qué la cajera no le habló en español

Minutos después, mientras Duval comía, la cajera se acercó para ofrecerle disculpas. Fue entonces cuando la joven le confesó que no podía hablar en español porque su jefe le había prohibido hacerlo bajo amenaza de perder su trabajo. Esta explicación conmocionó a Duval, quien de inmediato sintió remordimiento por haberla juzgado tan rápidamente.



“Después la veo venir hacia mí y me dice: ‘perdón, sí hablo español, pero si saben que lo hablo me corren’. Ay, no, voy a llorar. Le dije: ‘por favor, perdóname, mamacita, en mi mente sentía que estabas rechazando tu país y tu idioma, por eso me enojé’”.

Consuelo contó que extraña el ruido que hacían sus hijos en su casa, pero que lo que importa es que ellos persigan sus sueños y lo hagan por sí solos / Luis Pérez

El momento llevó a Consuelo a una profunda reflexión. Reconoció que la cajera no estaba rechazando su identidad ni su idioma, sino que simplemente estaba protegiendo su trabajo. La situación la conmovió demasiado por lo cual le pidió perdón entre lágrimas a la cajera mexicana.

Consuelo Duval lloró y le pidió perdón a la cajera

“Entiendo perfecto, ni rechaza su idioma, ni rechaza su país, solamente no puede hablar en español porque ponen en riesgo su trabajo. Ay, no, le pedí perdón cara a cara, hasta lloré”. Consuelo Duval

Para ella, este episodio fue una llamada de atención sobre la necesidad de dejar de lado los juicios y aprender a escuchar y comprender las circunstancias de los demás antes de reaccionar.

Finalmente, Consuelo Duval concluyó su historia lamentando su actitud inicial y expresando cuánto se arrepiente del juicio apresurado que emitió. “Me arrepiento mucho, mucho, muchísimo, y me da mucha culpa”, confesó, reflexionando sobre la importancia de no hacer suposiciones sobre las situaciones que otros enfrentan.

