Consuelo Duval revela detalles del robo a su casa y cómo cachó a su empleada en la movida

En diciembre de 2023, Consuelo Duval vivió una experiencia traumática: el robo a su casa, donde sustrajeron medio millón de pesos entre joyas y dinero.

El hurto a su hogar se llevó a cabo con la ayuda de Lissandra ‘N’, empleada doméstica de la actriz, que llevaba menos de 4 meses trabajando con ella. Lissandra ‘N’ fue vinculada a proceso; de igual forma, se puso un plazo de investigación sobre el robo.

Checa: Robo a Consuelo Duval: Dictan prisión preventiva a empleada por robo de 500 mil pesos

Consuelo Duval sintió que algo no le gustaba de Lissandra ‘N’

La actriz Consuelo Duval finalmente dio detalles sobre este robo en ‘Netas divinas’ y confesó que siempre ha tenido buenas experiencias con las empleadas domésticas, pero con Lissandra ‘N’, desde un principio, sintió que algo no estaba bien.

“Se va Anita, que llevaba 4 años conmigo, pero se embarazó. Me recomendaron a esta chica. Cuando la vi hubo algo raro, como que nunca me veía a los ojos, pero tenía prisa de que alguien me ayudara”, comentó Consuelo Duval.

Checa: LCDLF4: Manelyk González asegura que la participación de Leslie Gallardo es “patética” y falsa

Consuelo Duval rompe en llanto por el robo a su casa. / Captura de pantalla

Consuelo Duval descubre el robo a su casa y fue amenazada

En ‘Netas divinas’, Consuelo Duval relató cómo ocurrió el robo. Aseguró que un día llegó a su casa antes de lo esperado y escuchó a sus perros ladrando. Cuando entró, encontró todo tirado, su ropa en su cama, sus sobres del dinero abiertos en la cocina, los espejos rotos y todo hecho un caos. Consuelo no entendía qué pasaba. La actriz reveló que vio sospechosa y nerviosa a su empleada doméstica, pero no comprendía nada, cuando esta se le acercó y le dijo “le hablan” y le pasó un teléfono.

“Mi mente no daba para entender, y la chica me dice ‘le hablan’ y contestó y esa voz. Me acuerdo y me da mucha ansiedad, me dice: Consuelo ya te chingamos. Te voy a decir una cosa, yo soy extorsionista, me dedico a esto, solo que esta me ayudó así que no te vayas a meter con ella porque ahí sí te metes en un problema”. Consuelo Duval

Consuelo Duval descubre que la empleada doméstica era cómplice

Consuelo contó que aún no era consciente de que la empleada doméstica había sido cómplice del robo; pensó que la habían obligado, pero sonó el teléfono de la empleada doméstica y recibió una llamada muy sospechosa. Consuelo tomó la llamada y se hizo pasar por Lissandra ‘N’.

Al otro lado de la bocina, un hombre le preguntaba si había llegado Consuelo Duval o si la había cachado y la pedía que estuviera tranquila. Ante esto, Consuelo se percató de que era algo planeado así que la confrontó:

“Le dijo por qué hiciste esto y me dice todo lo entregué señora y le dije ¿te obligaron?’y me dijo no. Yo buscaba algo de empatía, pero no, no entendía por qué había hecho esto”. Consuelo Duval

Liliana Carpio

Consuelo Duval no ha logrado superar esta experiencia

Finalmente, Consuelo Duval llamó a su hermana y a la policía. De inmediato, se llevaron a Lissandra ‘N’. La actriz no reveló si recuperó sus pertenencias. Sin embargo, aseguró que se rompió la confianza y ahora vive con miedo de volver a confiar.

“Me movió el alma que fuera mi casa, era mi hogar, mi refugio. Se me rompió algo en el alma, son dos meses, no puedo superarlo. De la nada me dan ataques de miedo, veo mi cuarto y siento que todo lo que (ella) tocó lo lastimó. Me sentí muy vulnerable, fue algo que nunca esperé”, concluyó.

Checa: Belinda estrenó ‘Cactus’ y Christian Nodal lanzó esta públicación en redes, ¿le respondió?