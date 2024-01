Consuelo Duval se arrepiente de haberle regalado una casa a su ex

Consuelo Duval es una de las actrices que mantiene su vida personal fuera de los reflectores. Sin embargo, en Netas Divinas reveló el peor gasto que ha hecho. Su confesión dejó helado a todo el foro pues se trataba de un desembolso por amor.

Consuelo Duval y Natalia Téllez / Instagram

Consuelo Duval se arrepiente del regalo que le dio a su ex

Consuelo Duval confesó que tuvo un novio al que le regaló una casa debido a que estaba muy enamorada. Lamentablemente, él decidió terminar la relación más adelante pero se quedó con la propiedad.

“Yo sí me arrepiento, paso por el departamento y digo hijo de tu....” Consuelo Duval

Su confesión asombró a sus compañeras, quienes no se explicaban por qué lo había hecho y después en tono de broma le pedían andar con ella y así recibir un lujoso regalo.

Las redes reaccionan

La actriz no dio detalles acerca del hombre al que le regaló la propiedad, no develó su identidad ni cuánto duraron. Tampoco señaló la razón por la que el amor le dijo que era buena idea regalarle un departamento a su entonces pareja, pero la anécdota de inmediato se hizo viral y los comentarios en redes no se hicieron esperar.

“Consuelo siempre miente por convivir, cae mal”, “Lo que a veces se hace por una limosna de amoooor!!!!!! Que bárbara la Duval!!!!”, “Que feo, espero no llegar nunca a mendigar y comprar amor. Suficiente con mi exmarido que es un vividor de mujeres. Abramos los ojos”, “Que triste que tuvo que pagar por compañia”. Comentarios en redes sociales.

Acerca de los amores de Consuelo Duval

Hasta el día de hoy se desconoce si la actriz está en una relación formal. Sin embargo, su historia amorosa no se destaca por ser la más afortunada. Recordemos que la conductora hasta el momento ha tenido tres divorcios. Su primer esposo se llamó Ariel, el segundo fue Sergio Juárez Rico y el tercero fue Armando Ciurana.