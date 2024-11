Consuelo Duval se viste de luto tras inesperada muerte: “Se me murió en los brazos”

La actriz y comediante mexicana Consuelo Duval ha sumido a sus seguidores en una profunda tristeza al anunciar el fallecimiento de su amado perro, Caspita’.

A través de una conmovedora publicación en Instagram, la artista reveló la inesperada partida de su fiel compañero, quien llegó a su vida en 2019.

Con un corazón desgarrado, Duval compartió que Caspita se fue en sus brazos. “Hoy la muerte me tomó por sorpresa y me quitó a mi Caspita... Estaba a punto de terminar de grabar cuando me llamaron para decirme que algo andaba raro con él... Llegué a tiempo, se me murió en los brazos”, escribió.

A pesar del inmenso dolor que siente por la partida de ‘Caspita’, Consuelo Duval expresó su gratitud por haber podido rescatarlo y brindarle un hogar lleno de amor y cuidados.

“No puedo describir la tristeza que siento... Pero le agradezco a Dios haberme dado la oportunidad de rescatarlo en el 2019 y ofrecerle una vida bonita”. Consuelo Duval

Colegas del medio lloran su triste pérdida

La noticia del fallecimiento de ‘Caspita’ ha conmovido a todo el mundo del espectáculo. Numerosos famosos, entre ellos Eugenio Derbez, Alessandra Rosaldo, Galilea Montijo, Ricardo Fastlicht y María León, se han unido al dolor de Consuelo Duval, enviándole mensajes de apoyo y condolencias.

“Uff... imagino el inmenso dolor que sientes... Te abrazo a la distancia”- Eugenio Derbez



“Lo siento muchísimo Consuelo hermosa, te abrazo fuerte, fuerte. Te quiero para siempre” - Alessandra Rosaldo



“Te amoooo, lo siento en el alma”- Anette Cuburu



“Un abrazo enorme mi Consuelo.”- Isabel Lascurain



“Te quiero mucho”- Sebastián Reséndiz



“Lo siento”- Ana María Alvarado



“Te abrazo fuerte”- Galilea Montijo



“Amiga lo siento, se me han salido las lágrimas, sé lo que duele perderlos , te abrazo a la distancia mana”- Yuri



Consuelo Duval rescato a Caspita en 2019, un canino que estuvo al borde de la muerte.

Más allá de su talento en la actuación, Consuelo Duval ha demostrado ser una ferviente amante de los animales.

Su amor por los animales es tan profundo que ha rescatado a innumerables perritos de las calles. Sin embargo, fue el rescate de ‘Caspita’ el que conmovió a sus seguidores pues encontró a ‘Caspita’ en una situación desgarradora: “amarrado en una tienda de la carretera rumbo a Toluca, con sarna, desnutrido, desamparado y con un problema en sus patitas delanteras provocado por la desnutrición” .

Gracias a los cuidados de Consuelo, ‘Caspita’ se transformó por completo, viviendo una vida llena de amor y cuidados. Verlo recuperado y feliz, presumiendo de su nuevo hogar en las redes sociales de Duval, fue un testimonio inspirador del poder del amor y la compasión.

Una vez que el ‘lomito’ se recuperó por completo, se planteó la posibilidad de encontrarle un hogar definitivo a través de la adopción. Aunque no se confirmó si fue dado en adopción o si Consuelo Duval decidió quedárselo, en su mensaje de despedida mencionó a algunas personas que podrían haber sido sus nuevos cuidadores.