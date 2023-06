¡Contará su verdad! Daniela Parra lanzará documental en defensa de Héctor N: “No busco dinero, fama ni morbo”

Además, Daniela Parra reveló que la situación legal que enfrenta su padre ha mermado su salud.

Héctor ‘N’ fue sentenciado a 10 años y 6 meses de prisión por el delito de corrupción de menores, un caso que ha conmocionado a todo México por las supuestas irregularidades que se han encontrado a lo largo del juicio, situación que Daniela Parra está dispuesta a plasmar en un documental.

En una entrevista con Venga la Alegría la hija mayor de Héctor ‘N’ habló del siguiente proyecto que podría limpiar el nombre de su padre y la polémica a raíz de su caso.

“Me gustaría un documental periodístico, justo como ‘Duda razonable’, como ‘Presunto culpable’, porque de verdad, las cosas que se viven allá adentro, y mi papá es uno más. No quiero hacer de esto un show o un espectáculo más, así morboso. Con todo el contexto de todo y con personas serias y formales”, indicó la joven hija del actor.

Parra fue puntual al asegurar que el documental para nada buscaría un apoyo económico, pese a necesitar los recursos, pues no le gustaría que los motivos principales del documental se vieran opacados por lo monetario, sino que solo se enfocara en todos los obstáculos que ambos han tenido que enfrentar desde que se hizo la denuncia y su padre llegó a prisión.

“El dinero siempre llega cuando se necesita, pero la justicia no. Pero no lo hago para ganar fama, morbo porque de eso ya ha habido suficiente, creo. Hay días en los que digo ‘Qué onda, por qué está pasando esto’ y entonces me reconforta pensar que es mi misión de vida y que voy ayudar a más personas”, agregó.

Daniela Parra alzó la voz en torno a las injusticias cometidas por las autoridades. / Alex Isunza

Daniela Parra presenta afectaciones de salud por el caso Héctor “N”

Son al menos dos años de lucha los que comienzan a cobrarle factura a Daniela Parra y es que desde la denuncia interpuesta, la joven no ha quitado el dedo del renglón y ahora presenta problemas de salud. Aunque ella piensa que no es tan grave como suena, médicos le han confirmado que el estrés es la base de su desgaste.

“Revisaron mi sangre y me dijeron ‘Oye qué onda contigo, ¿todo bien?’. Entonces me mandaron a hacer más estudios y sí tengo ahí unos problemas de anemia, pero nada grave. Mi abuela me mandó caldito de pollo y carne”, finalizó Daniela Parra.