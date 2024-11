Crista Montes ventanea a Gala Montes y asegura que ¡no se sabe las tablas de multiplicar!

La actriz mexicana Gala Montes continúa siendo el centro de atención tras su participación en “La casa de los famosos México”. Si bien su talento actoral y su personalidad carismática la han llevado a la fama, ha sido su vida académica la que ha generado un intenso debate público.

Desde antes de ingresar al reality, Montes enfrentó críticas por no haber completado sus estudios. Estas críticas se intensificaron en ‘La casa’ cuando su compañero Sian Chiong reveló públicamente esta información, desencadenando una ola de comentarios negativos en redes sociales.

Ahora su madre habla del tema, lo que ha vuelto a avivar la llama de la polémica.

Crista Montes exhibe a Gala Montes y asegura que ¡no se sabe las tablas de multiplicar!

La madre de la actriz Gala Montes, Crista, ha generado un nuevo revuelo en las redes sociales tras revelar detalles inéditos sobre la formación académica de su hija. En una reciente entrevista para el pódcast “Se lo dijo”, conducido por Miguel Díaz, Crista compartió anécdotas que muestran la temprana vocación artística de Gala, pero también confesó que la joven actriz no cuenta con una formación académica sólida.

“Te voy a platicar otra anécdota: iba yo a recoger el guion de una obra de teatro y dejaba el guion. Cuando llegaba, ya Gala lo estaba leyendo: ‘Está padrísimo el papel que voy a hacer’. Lo trae, se lo aprendía así (chasquea los dedos)”, recordó Crista, evidenciando el talento innato de su hija para la actuación desde temprana edad. Sin embargo, la revelación más sorprendente llegó cuando Crista confesó: “Hoy en día, le preguntas las tablas y no se las sabe”.

Al respecto, Crista explicó que la decisión de priorizar la carrera artística de su hija fue una elección consciente, pues el conductor, Miguel dio a entender que si no sabía las tablas es porque la cantante no lo quería: “Claro. Yo lo que hice fue apoyar, porque todos los hijos traen algo, El chiste es descubrirlo y hay que apoyarlos en algo”.

Incluso puso como ejemplo a ‘la Beba’ Montes, quien aseguró que baila increíble y lo que ella hizo fue alentarla a seguirlo haciendo. Sin embargo, esta decisión ha generado interrogantes sobre el equilibrio entre la formación académica y el desarrollo de una carrera artística desde temprana edad.

Miguel Díaz, el conductor del pódcast, reflexionó sobre las implicaciones de esta decisión: “Qué bueno que ahorita usted lo dice, porque si no las apoyan, que no las apoyan. Y si las apoyan, que la está explotando”.

Redes sociales reaccionan a las declaraciones de Crista Montes

Como era de esperarse, lo dicho por la madre de Gala causó revuelo creando debate entre los usuarios de TikTok. Algunos defendían a la cantante mientras otros le daban la razón a Crista.

“Yo tampoco me sé las tablas, y terminé una licenciatura”



“A los hijos hay que apoyarlos, pero pretende vivir de ellos. Ellos tendrán sus propios desafíos ayudar a nuestros padres está bien.... Pero hay una línea muy fina”



“Gracias a usted señora podemos conocer a Gala, que se me hace una mujer muy divertida.”



“La inteligencia no se mide por las habilidades matemáticas el cerebro tiene miles de habilidades con que comprende textos desde niña es excelentísimo”



“Muy bien los padres tenemos que potenciar las inteligencias múltiples que desarrollan y muestran nuestros hijos”



“¿Está mal la Sra viste que no contesto? no fue Gala que no quisiera ir a la escuela ella no la llevo ella como mamá debo por lo menos darle educación”

Gala Montes ya había confesado que no estudio la prepa por dedicarse a su carrera

En una reciente entrevista con Yordi Rosado, Gala decidió abordar el tema de frente y compartió detalles inéditos sobre su experiencia educativa. La actriz confesó que desde muy joven tuvo que equilibrar sus estudios con su incipiente carrera artística, lo que la llevó a tomar decisiones difíciles. A pesar de su talento innato, Montes reconoció que siempre tuvo dificultades para concentrarse y que, aunque no ha sido diagnosticada formalmente, sospecha tener déficit de atención.

“Era muy distraída. No soy diagnosticada, pero creo que tengo déficit de atención, o sea, como que soy muy acelerada; más de media hora poniéndole atención a alguien, si no lo hago ahorita a los 24 que tengo mis convicciones claras”, expresó la actriz, quien admitió que el sistema educativo tradicional no se adaptaba a su forma de aprender.

A pesar de las dificultades, Gala encontró formas creativas de avanzar en sus estudios. Compró tareas y apuntes a sus compañeros a cambio de regalos, lo que le permitió mantener un buen promedio académico. “Yo tenía mi business en la escuela. Me iba a Miami, traía muchos productos... mis amigas me hacían los cuadernos y así pasé la escuela”, confesó entre risas.

Gala Montes, su desempeño en la escuela fue blanco de burlas por parte de los maestros y en un confrontamiento con una maestra optó por salirse de estudiar.

La experiencia escolar de Gala estuvo marcada por momentos difíciles y comentarios hirientes por parte de algunos profesores, quienes no comprendieron su enfoque en la actuación. Sin embargo, Montes demostró una gran determinación y logró superar estos obstáculos.

“Un día una maestra me ridiculizó en el salón porque no aprendí a hacer los puntos decimales. Siento que cuando estás aprendiendo no te deben hacer sentir tonto y siento que eso me hizo sentir ella y desde ahí dije ‘Yo no vuelvo a estudiar’... ahí se fueron mis ganas de estudiar” Gala Montes

Gala Montes está decidida a terminar sus estudios

A pesar de los obstáculos, Gala no ha renunciado a su educación. Motivada por las recomendaciones de sus amigos y consciente de la importancia de la formación académica, la actriz ha expresado su deseo de continuar estudiando y completar la preparatoria en los próximos meses.