Influencer critica a Gala Montes por llamar “ridícula” a su mamá; cree que su hermana la está influyendo

La polémica entre Gala Montes y su madre, Crista Montes, sigue causando revuelo en redes sociales, y ahora una influencer se ha sumado al debate, arremetiendo contra la actriz por sus recientes comentarios contra su madre.

La actriz, conocida por su participación en ‘El señor de los cielos’, se ha mantenido distanciada de su mamá desde hace más de un año debido a un conflicto familiar que escaló con el paso del tiempo y que la señora Montes reveló a TVNotas antes de que la joven entrara a ‘La casa de los famosos México’.

No obstante, la tensión entre ambas se hizo más evidente cuando Gala se refirió a su madre como “ridícula” en una entrevista reciente con Yordi Rosado, que desató la indignación de sus seguidores.

“Dije: ‘Chance y ya cambió’, me dio el abrazo, pero no había visto el circo que había armado. De verdad digo: ‘Pobre señora ridícula’… La abracé porque tenía ganas de abrazarla y no le iba a hacer un desplante, por supuesto, pero yo entendía que yo soy team Gala y ya no vas a pasar por encima de mí y me da pena todo lo que estás viviendo, pero te lo mereces, o sea, me dio lástima”, fueron sus declaraciones.

La influencer ‘La loba de Jalisco’ arremete contra Gala Montes

Luego de las palabras de Gala, la influencer Julieta Calderón, conocida en redes como ‘La loba de Jalisco’, publicó un video en TikTok que se hizo viral rápidamente. En él, la influencer calificó como “patético” el comportamiento de Gala Montes hacia su madre y la comparó con Adrián Marcelo, con quien la actriz también tuvo un fuerte enfrentamiento durante su participación en ‘La casa de los famosos México’.

La influencer criticó duramente a la actriz por la forma en que se expresó de su madre, señalado que sus declaraciones son inapropiadas y dañinas.

“Si la mamá la guió a la gran carrera que tiene hoy, la mamá merecía también ser recompensada. Que se refiera hoy como una ‘vieja ridícula’ parece que está hablando de su peor enemiga. Se me hace patético, creo que no debería esperar mucho tiempo para tratar esto en terapia psicológica, creo que la está cag…ido”, dijo la influencer en su video que se volvió viral.

Y agregó: “Gala tiene mucho que ver con su edad. Es una mujer muy explosiva, de reaccionar, de accionar y esto lleva a estos temas. Un día va a arrepentirse de esas palabras”,

Influencer dice que Gala es influenciada por su hermana

Además, la influencer sugirió que Beba Montes, hermana de Gala, podría estar influyendo en el pleito entre madre e hija, dado que también enfrenta problemas familiares con su mamá, lo que podría estar afectando la forma en que Gala maneja su relación con la señora Crista.

