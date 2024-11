Gala Montes cancela presentación en Telemundo tras incómoda entrevista en “La mesa caliente’

La vida personal de la actriz y cantante Gala Montes ha estado en el ojo del huracán tras revelaciones recientes. Durante una entrevista con Yordi Rosado en su canal de YouTube, la exparticipante de La casa de los famosos México acusó a su madre, Crista Montes, de haberle robado una suma de dinero mientras ella estaba en el reality show.

“A los dos días de que estaba en la casa, mi mamá me robó dinero. Se esperó a que entrara, se metió a una cuenta mía y me robó dinero”, compartió Montes, visiblemente afectada.

Esta situación parece haber creado un distanciamiento definitivo entre ambas, con Gala afirmando que tenía la esperanza de reconciliarse, pero que decidió cortar lazos tras enterarse de la situación que describió.

Gala Montes y su mamá abrazadas. / Instagram: @galamontes

Gala Montes tiene incómoda entrevista en el programa La mesa caliente

Días después de estas declaraciones, Gala Montes fue invitada al programa de Telemundo La mesa caliente. Durante la entrevista, las conductoras retomaron el tema de las declaraciones sobre su madre, lo que visiblemente incomodó a la actriz.

Gala, intentando esquivar la situación, pidió a las presentadoras no abordar más el tema: “Ahí está la entrevista con Yordi, si la quieren ver, ahí están todos los detalles… Yo conté muchas cosas personales que son muy dolorosas para mí".

A pesar de su petición, una de las conductoras intentó mostrar un video de la entrevista, ante lo cual Montes respondió: “La verdad no lo quiero ver, si me lo van a poner, no lo quiero ver”.

La tensión en el set se hizo evidente, y la actriz rápidamente cambió su postura corporal, alejándose y cruzando una pierna en señal de defensa. Finalmente, las conductoras decidieron no mostrar el video, pero el ambiente de incomodidad se mantuvo palpable.

YT: La mesa caliente

Crista Montes responde a las declaraciones de su hija

Tras la reveladora entrevista con Yordi Rosado, Crista Montes no tardó en responder. Afirmó que Gala “acomoda las cosas a su conveniencia” y señaló que las acusaciones de su hija le han causado un profundo dolor.

“Qué malagradecida eres, ¿no? Qué malagradecida e ingrata eres. Ojalá no te arrepientas de todo lo que estás diciendo”, expresó Crista. A pesar del distanciamiento, la madre de la cantante había intentado reconectar con ella en diversas ocasiones, incluso tras su salida de La casa de los famosos México. Sin embargo, sus esfuerzos no parecían ser suficientes, y la situación entre ambas parece haber alcanzado un punto sin retorno.

La relación entre Gala Montes y su madre ha estado marcada por una serie de tensiones desde antes de su participación en el reality, en el que Crista fue acusada de manipulación y explotación laboral hacia su hija. Por su parte, Crista Montes niega rotundamente estas afirmaciones, argumentando que su intención siempre ha sido apoyar a Gala y a su hermana, Beba, quienes, según ella, la han violentado física y psicológicamente.

Gala Montes canceló su participación en Hoy día

La controversia no terminó en La mesa caliente. Al día siguiente, Gala Montes canceló su participación en el programa Hoy día, de Telemundo, donde estaba programado que cantara uno de sus nuevos temas.

La conductora Penélope Menchaca informó a la audiencia sobre esta cancelación, atribuyéndola a la incomodidad generada durante la entrevista en La mesa caliente.

“Ayer, la actriz y la cantante Gala Montes visitó a nuestras colegas de La mesa caliente... al momento en el que se lo preguntan, ella se incomoda en plena entrevista”, comentó Menchaca.

Para profundizar en la reacción de Gala, Hoy Día contó con el análisis de Andy Salandy, un experto en lenguaje corporal. Según el especialista, los gestos de Gala reflejaban incomodidad y ansiedad: “Al ella escuchar las preguntas inmediatamente su cuerpo se desliza hacia abajo, lo cual indica incomodidad... toda la colocación de su boca fue en líneas redondas, que indica que le está molestando lo que está escuchando”, explicó Salandy.

Además, el analista mencionó que el parpadeo frecuente de la actriz refleja un esfuerzo por procesar y a la vez reprimir emociones negativas.

Gala Montes responde a Telemundo en redes sociales

Tras la polémica entrevista y la cancelación de su participación en Hoy día, Gala Montes utilizó su cuenta de X (anteriormente Twitter) para responder a Telemundo.

En un mensaje breve pero contundente, compartió un fragmento del video de Hoy día, acompañado del comentario: “Totalmente Yordi es una persona sensible, empatiza, trabajada emocionalmente y acertado en sus preguntas. Quién quiera saber la historia vaya al canal de Yordi a ver la entrevista”.

Esta situación se suma a la creciente lista de conflictos que la actriz ha tenido en el último año. En entrevistas anteriores, Crista Montes aseguró que la relación entre ambas había llegado a un punto irreversible debido a una serie de acusaciones por parte de Gala, quien afirma haber sido agredida física y psicológicamente por su madre. Durante una entrevista para ‘el Mitangrit de TVNotas’, conducido por Horacio Villalobos, señaló que, sin importar nada, aun las seguía queriendo.

La relación entre Gala Montes y Crista Montes parece estar marcada por un conflicto irreparable. A pesar de las acusaciones y el dolor expresado por ambas partes, Crista Montes ha manifestado en entrevistas su deseo de reconciliación con Gala y su hermana, Beba. Sin embargo, la joven actriz y cantante ha dejado claro que prefiere mantener la distancia, buscando sanar emocionalmente tras lo que describe como “años de manipulación”.

Hace algunas semanas una fuente anónima contó para TVNotas que Beba era quien impedía que su hermana y Crista limaran asperezas, aparentemente, con el objetivo de seguir aprovechando la fama de la actriz. Pero todo parece indicar que la relación entre Gala y Crista Montes no se podrá recuperar, ya que los conflictos entre ellas continúan.

Por ahora, la actriz se mantiene enfocada en su carrera musical, evitando retomar el tema y promoviendo su reciente entrevista con Yordi Rosado como la única declaración que está dispuesta a ofrecer sobre su vida personal.